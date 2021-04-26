Romanya’da Rus diplomatı sınır dışı etme kararı

Romanya, Rusya’nın Bükreş Büyükelçiliği’nin bir çalışanını, 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ne aykırı eylem ve faaliyette bulunduğu iddiasıyla istenmeyen kişi ilan etti.

Romanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Bükreş Büyükelçiliği Askeri Ataşe Danışmanı Aleksey Grişayev’i, “1961 Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ne aykırı eylem ve faaliyette bulunmasını” gerekçe göstererek ‘istenmeyen kişi’ ilan etti. Rus diplomatın ülkeyi terk etmesi talep edildi.

Açıklamada, ilgili bilginin Romanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Rusya’nın Bükreş Büyükelçisi Valeriy Kuzmin’e iletildiği belirtildi.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Romanya’nın Rus diplomatı sınır dışı etmesine uygun ve senkronize biçimde karşılık verileceğini belirterek, “Bu tür meydan okumalar karşılıksız bırakılmamalı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Romanya’nın Rusya’daki Büyükelçiliği’nin bir değil, iki üç çalışanının sınır dışı edilmesi yönünde karar verebileceğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.