AB Komisyonu Başkanı: Türkiye ziyaretim, kadınlara eşit muamele için daha çok yol gitmemiz gerektiğini gösterdi

AB'nin de facto başbakanı konumundaki Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'de yaşadığı kanepe krizi üzerinden kadın-erkek eşitliğiyle ilgili sosyal medya paylaşımları yaptı.

Bugün Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Türkiye oturumuna Ankara/Beştepe'deki kanepe krizinin taraflarından olan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile birlikte katılan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aynı zamanda konuyla ilgili tweetler attı.

Von der Leyen, "Türkiye ziyaretim kadınlara eşit muamele edilene dek gitmemiz gereken daha ne çok yol olduğunu gösterdi. Ama çoğu çok daha vahim olan öyle çok kadın hikayesi var ki fark edilmeden geçip giden. Bu hikayelerin anlatılmasını sağlamakla yükümlüyüz" dedi.

My visit to Turkey showed how far we still have to go before women are treated as equals. Always. Everywhere.



My story made headlines. But there are so many stories of women, most of them far more serious, that go unobserved.



We have to make sure these stories are also told! — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2021

Eski Almanya Savunma Bakanı olan Von der Leyen, Almanca olarak devam ettiği paylaşımında, Kovid-19'a karşı ilk ve bugüne değinki en etkiliyi aşıyı Pfizer ile birlikte üreten BioNTech'in Türkiye kökenli iki kurucusundan biri olan Özlem Türeci'ye atıf yaptı:

"Puurs'taki Pfizer imalat tesislerini ziyaretimde BioNTech'in kurucusu ve çok güçlü bir kadın olan Özlem Türeciile tanışma fırsatı buldum. Onun gibi kişilikler sayesinde aşılama kampanyamız gün be gün hız kazanıyor. Bugüne dek AB'de 129 milyon doz aşı yapıldı."

Bei meinem Besuch im Pfizer-Werk in Puurs durfte ich zuletzt Özlem Türeci treffen, Mitbegründerin BioNTech und eine sehr starke Frau.



Dank Persönlichkeiten wie ihr legt unsere Impfkampagne Tag für Tag an Tempo zu.



Bis heute wurden in der EU 129 Millionen Impfdosen verabreicht. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2021

"Ben en üst düzeyden bir siyasetçi olarak her zaman söz alıp sesimi duyurabilirim. Peki ya bu imkanı bulunmayan milyonlarca kadın ne olacak? Gezegenimizin her yerinde her gün kırılan, ama kendini savunamayan kadınlar. Biz onlar için haklarını savunmalıyız."

Als Spitzenpolitikerin kann ich jederzeit das Wort ergreifen und mir Gehör verschaffen. Aber was ist mit den Millionen von Frauen, die das nicht können? Frauen, die jeden Tag überall auf unserem Planeten gekränkt werden, aber sich nicht wehren können. Für sie müssen wir aufstehen — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2021

​Nisan başındaki Beştepe kabulünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındaki tek koltuğa AB Konseyi Başkanı Charles Michel otururken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in önce ayakta kalması, ardından Erdoğan'dan uzaktaki üç kişilik kanepeye oturtulmasıyla ilgili 'kanepe-gate skandalı', Avrupa'da büyük tepki çekmişti.