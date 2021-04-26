Alman Dışişleri Bakanı Maas: Kuzey Akım 2'yi Rusya'ya baskı için kullanma çağrıları gerçekçi değil

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesini Rusya'ya baskı yapmak için kullanma çağrılarının mevcut durumda gerçekçi olmadığını söyledi.

t-online haber sitesine demeç veren Heiko Maas, "Değerlendirmelerimize göre Kuzey Akım 2, önceden olduğu gibi, enerji politikası açısından anlam ifade etmeye devam ediyor. Elbette bu proje, Rusya'nın tutumundan bağımsız olarak değerlendirilemez" dedi.

Kuzey Akım 2'nin Rusya'ya baskı yapmak için kullanıbilecek evrensel bir araç olduğuna dair açıklamaların giderek arttığına dikkat çeken Maas, "Bu, gerçeklikle bağdaşmıyor. Zira Avrupa, Türkiye ve Ukrayna üzerinden Rus gazı almaya, ABD ise Rusya'dan büyük miktarda petrol satınalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

1 Nisan'da yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işinin tamamladığı bildirilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattından gelen gazın diğer Rus gazlarından daha kötü olmadığını söylemişti.