İspanya'da bakanlara 'ölüm tehdidi' devam ediyor

İspanya'da geçtiğimiz hafta Unidas Podemos Partisi'nin lideri Pablo Iglesias ve İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'ya içinde 4 adet 7.62 x 51 mermi ve tehdit mektubu bulunan bir zarf gönderilmişti. Ülkede siyasilere yönelik tehditkar mektuplara bir yenisi daha eklendi.

İspanya'da, 4 Mayıs'ta Madrid özerk yönetiminde yapılacak yerel parlamento seçimi öncesinde sol koalisyon hükümetinin üyelerini hedef alan tehdit içerikli mektuplar gönderilmeye devam ediliyor.

İspanya'da 23 Nisan'dave hükümetin küçük ortağı aşırı sol görüşlühedef alan tehdit içerikli mektupların ardındanda bir mektup gönderildiği bildirildi. Maroto, içinde kanlı çakı bulunan bir zarf aldığını, zarfın üzerinde iade adresinin olduğunu da belirterek tehdit amaçlı bu zarfla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

İspanyol bakan, Twitter'dan yaptğı paylaşımda da "Tehdit ve şiddet, demokrasinin sesini asla susturmayacaktır" ifadesini kullanarak, aldığı tehdide karşı gördüğü destekten dolayı teşekkür etti.

Yaşanan olayın ardından harekete geçen İspanyol polisi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zarfı gönderdiğinden şüphelenilen bir kişinin gözaltına alındığını ve söz konusu şahsın şu anda sorguda olduğunu kaydetti.

Basında yer alan haberlerde ise, dedektiflerin geçen hafta Bakan Grande-Marlaska, Unidas Podemos Partisi'nin lideri Iglesias ve İspanya Sivil Muhafızlar Genel Müdürü Maria Gamez'e gönderilen ölüm tehditleriyle herhangi bir bağlantısı olduğuna inanmadıkları iddia edildi.

Tehditleri başkent Madrid'de bir feminist duvar resminin ve İspanya'nın eski sosyalist Başbakanı Francisco Largo Caballero'nun heykelinin tahrip edilmesiyle ilişkilendiren Grande-Marlaska, "Bütün bunlar, belirli gruplara karşı ayrımcılık yapmanın uygun olduğu inancını meydana getiriyor" ifadelerini kullandı.

Tehdit içerikli mektuplar

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı olanüyesi olan Maroto'nun, Madrid özerk parlamento seçimini kazanmaları haline bakanlık koltuğunu bırakacağı ve Madrid özerk hükümeti başkan yardımcılığına getirileceği açıklanmıştı.

İçişleri Bakanı Marlaska, Jandarma Genel Komutanı Gamez ve Unidas Podemos lideri İglesias da 3 gün önce içinde mermi ve ölüm tehdidi içeren mesajların bulunduğu zarflar almıştı.

Hükümet, söz konusu olayı açık bir şekilde kınamadığı için aşırı sağ görüşlü Vox partisini suçluyor. Vox dışında ülkedeki tüm siyasi partiler, tehdit içerikli mektupları sert bir dille kınadı.

Hükümetin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos lideri Pablo İglesias, kendisine içinde 4 adet 7.62 x 51 mermi ve tehdit mektubu bulunan bir zarf gönderildiğini belirterek, zarf ve içeriğinin fotoğrafını paylaşmıştı. Iglesias mektupta, "Karınız, aileniz ve siz ölüm cezasına çarptırıldınız, zamanınız azalıyor" yazdığını ifade etmişti.