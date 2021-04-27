Reuters'tan Kanal İstanbul haberi: Türk bankaları Erdoğan'ın 'çılgın projesinden' çekiniyor

Reuters, Türk bankaların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl önce 'Çılgın Proje' diyerek açıkladığı Kanal İstanbul projesini finanse etmeye isteksiz olduklarını söyledi.

'Türk bankaları Erdoğan'ın 'çılgın' kanalından çekiniyor' başlıklı habere göre, Reuters'a konuşan 4 üst düzey Türk bankacı, Türkiye'nin en büyük 6 bankasının imzaladığı sorumlu bankacılık prensipleri anlaşmasının Kanal İstanbul'u finanse etmenin önünde bir engel olduğunu söyledi.

'Bazı çevresel sorunları tetikleyebilir'

Habere göre ayrıca, isminin açıklanmasını talep eden üst düzey bir bankacı, "Kanal İstanbul'un finansmanında yer alabileceğimizi sanmıyorum, bazı çevresel sorunları tetikleyebilir" dedi.

Reuters'a konuşan bir diğer üst düze bankacı ise, "Kesinlikle bu tür bir projeye çevresel sorunlar nedeniyle kredi vermek istemiyoruz" diyerek, imza sahibi bankaların Birleşmiş Milletler (BM) Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ne uymaları gerektiğini söyledi.

Kaynaklar ayrıca, 2023 yılında gerçekleşmesi öngörülen genel seçimlere atıfla muhalefet partilerinin projeye karşı çıkması ve 'AK Parti'nin seçimleri kaybetmesi halinde' inşaatın durabileceğini söyledi. Yetkili ayrıca, Kanal İstanbul'un hükümetin hala en gözde projelerinden biri olmasına rağmen genel kabul görmediğini de vurguladı.

Ajansa göre, bugüne kadar Türkiye'nin İstanbul üçüncü köprü, yeni havalimanı, Gebze-İzmir otoyolu, PPP projeleri gibi büyük altyapı proje finansmanlarında yer alan bankalardan Garanti Bankası , Vakıfbank ve Denizbank konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken, İş Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank ise soruları yanıtsız bıraktı.

Hükümet, Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak 45 km uzunluğuyla kentin batı kesimini ada haline getirecek kanalın yapımına Haziran'da başlamayı planlıyor.