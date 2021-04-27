AB'den, yüzlerce Suriyeliyi geri gönderme kararı alan Danimarka'ya tepki

Avrupa Birliği'nin (AB) içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Danimarka'nın yüzlerce Suriyeliyi ikamet izinlerini iptal ederek ülkelerine geri gönderme kararıyla ilgili kimsenin Suriye'ye zorla geri gönderilmemesi gerektiğini söyledi.

AB'den yüzlerce Suriyeli mülteciyi ülkelerine geri gönderme kararı alan Danimarka'ya tepki geldi.

Denmark first in EU to begin revoking residency for Syrian refugees

Denmark & Syria have no diplomatic relations, so if people refuse to return there they cannot be forced

Instead they are sent to deportation centres, which Red Cross says are like prisons https://t.co/zFpxKWEg8h pic.twitter.com/qAXfpYXbkv — George Roussos (@baphometx) April 23, 2021

​AB içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB'ye sığınma amacıyla gelen kişilerin geldikleri yerlere 'gönüllü dönüşleri ve ülkelerine yeniden entegrasyonu' ile ilgili yeni AB stratejisi hakkında düzenlediği basın toplantısında, AB üyesi Danimarka'nın Suriyeliler hakkında aldığı karara ilişkin soruyu yanıtladı.

"Bence hiç kimse ama hiç kimse Suriye'ye zorla geri gönderilmemeli" diyen Johansson, kararı duyduğunda muhatabı olan Danimarkalı bakanla görüştüğünü söyledi. Johansson, Danimarkalı bakanın Suriye'ye zorla geri gönderme olmayacağını söylediğini aktardı.

'Danimarka, AB müktesebatına uymakla yükümlü değil'

Danimarka makamlarının Suriye'deki şartlarla ilgili'nin görüşlerine itibar etmesinin önemine işaret eden Johansson, AB'nin iltica müktesebatına Danimarka'nın katılmadığını belirterek, "Danimarka, AB'nin ilticayla ilgili müktesebatına uymakla yükümlü değil" diye konuştu.

Danimarka Göçmenlik Bürosu'nun, Danimarka hükümetinin Şam ve çevresinin geri dönüşler için güvenli olduğu yönündeki kararının ardından çocuklar dahil en az 380 mülteciyi, Suriye'ye geri gönderilecekleri konusunda bilgilendirdiği açıklanmıştı.

Bu kişilerin geçici koruma statüleri ve dolayısıyla da ikamet izinlerinin iptal edildiği, bunlar arasında yer alan 39 kişinin açtığı davada nihai kararın verildiği ve Danimarka'nın Suriye rejimiyle yeniden diplomatik bağ kurar kurmaz sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya oldukları vurgulanmıştı.

AB gönüllü geri dönüşleri artırmak istiyor

AB Komisyonu'nun bugün kabul ettiği 'sığınmacıların geldikleri ülkelere geri dönmesi ve ülkelerine yeniden entegrasyonu' hakkındaki yeni strateji, sığınma amacıyla gelen ancak başvuruları kabul edilmeyen kişilerin Avrupa ülkelerinden ve transit ülkelerden geldikleri ülkelere istekleri dahilinde gönderilmesi için özellikle üçüncü ülkelerle iş birliği öngörüyor.

Gönüllü ve hızlı geri dönüşler için destekleme programları, AB üyesi olmayan ülkelerle, üçüncü ülkelerle yeni geri kabul anlaşmaları yapılması, geri kabul söz konusu olduğunda bazı ülkelerle vize anlaşmalarının yeniden değerlendirilmesi gibi konular yeni strateji kapsamında bulunuyor.

Stratejide, gönüllü geri dönüşler için kişilerin kendi ülkelerine yeniden entegrasyonunu destekleyecek teşviklere yer verilmesi, ayrıca AB'nın sınırlarından sorumlu kurumu Frontex'in geri dönüşlerden sorumlu olması isteniyor.

Gönüllü geri dönüşlerin zorla geri göndermelerden daha ucuza mal olduğunu vurgulayan AB yetkilileri, zorla geri göndermelerin kişi başına 3 bin 413 euro, gönüllü dönüşlerin ise 560 euro tuttuğunu belirtiyor.

2019 verilerine göre, AB ülkelerinde bulunan yaklaşık 500 bin sığınmacı ülkelerine geri dönmeleri için tebligat aldı. Bu kişilerin sadece 142 bini ülkelerine döndü.