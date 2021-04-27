Zelenskiy, Kırım sınırındaki Ukrayna ordusu mevzilerini ziyaret etti

Sığınakları ve siperleri inceleyen Zelenskiy, askerlerle sohbet ederek mevzilerdeki koşullara ilişkin bilgi aldı.

"Bugün Herson'dayız. Mevzilerimizi inceliyoruz, askeri teçhizatın, askerlerimizin, tugaylarımızın hazırlık durumunu kontrol ediyoruz. Hem cephede hem de geri planda askerlerimizin, ordumuzun teknik ve psikolojik durumunu görmemiz çok önemli" diyen Zelenskiy, Rusya ordusuna bağlı birliklerin Ukrayna sınırlarından ayrıldığını ancak Ukrayna ordusunun Rus birliklerin dönüşüne hazır olması gerektiğini kaydetti.

Dün gazetecilere açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Donbass’ta ‘Paskalya ateşkesi’ üzerinde anlaşmak konusunda tüm tarafların bitiş çizgisine vardığını söylemişti.

