Maas: Donbass'taki çatışmalara düelloyla değil, diyalogla çözüm bulunmalı

Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok'la Berlin'de bir araya gelen Maas, görüşmenin basına açık bölümünde Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta tırmanan gerilim hakkında konuştu.

Maas, "Korcok'la yapacağımız görüşmenin konuları arasında Ukrayna'daki durum da var. Rusya'nın birliklerini çekmesi iyi bir haber oldu, bu sözlerin ardından eylemleri de hızlı bir şekilde görmemiz gerekiyor. Sonraki adımlar, Karadeniz havzasını trafiğe kapatma kararının iptal edilmesi ve ateşkes ihlallerine son verilmesi olmalı" dedi.

Bölgede yaşanan gerilim döngüsüne son vermeleri gerektiğini kaydeden Almanya Dışişleri Bakanı, sorunların düello yerine diyalogla çözülmesinin önem taşıdığının altını çizdi.

Maas, Kremlin'in ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme teklifini kabul etmeye hazır olduğunun görülmesinin de iyi bir sinyal olduğunu ifade etti.