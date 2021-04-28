AB-AstraZeneca ihtilafı mahkemelik: Komisyon, AB'den çıkmış Britanya'da üretilen aşılara derhal erişim talep etti

Avrupa Birliği ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşıyı üreten Britanya-İsveç merkezli ilaç devi AstraZeneca arasında yaşanan tedarik krizinin havale edildiği Brüksel'deki mahkemede düzenlenen ilk duruşmadan sonuç çıkmadı. AB'nin AstraZeneca'nın Britanya'daki fabrikalarından derhal tedarik talebi, Londra ile yeni bir kriz ihtimali doğurdu.

Bir yandan Oxford-AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşmasına neden olduğu vakaların ardından kullanımı bazı ülkelerde askıya alınırken, diğer yandan AB Komisyonu İngiliz ilaç deviyle ilgili tedarik şikayetlerini yargıya taşıdı.

Bugün Brüksel'de gazetecilerle dolu mahkeme salonunda başlayan davada, Komisyon'un avukatları, AstraZeneca'nın AB'den çıkmış bulunan Britanya'dakiler dahil tüm fabrikalarından derhal tedarik sağlamasını talep etti.

EU demands immediate access to UK-made vaccines in AstraZeneca legal battle https://t.co/mnygeEtM7X pic.twitter.com/PEzW0qX8or — Reuters (@Reuters) April 28, 2021

AB avukatı Rafael Jafferali, yargıca, "Haziran ayı sonuna kadar teslimat ve ayrıca sözleşmede listelenen tüm tesislerin derhal kullanılmasını talep ediyoruz" diye seslendi.

Jafferali, sözleşmede AstraZeneca'nın aşı tedariki için kullanması gereken tesislerin listesinin de yer aldığını, ama şirketin sözleşme ihlali oluşturan şekilde bugün hala bu tesisleri kullanmadığını söyledi.

Britanya'nın yanısıra Belçika ve Hollanda'da fabrikaları bulunan AstraZeneca'nın avukatları ise şirketin yaptığı sözleşmenin, tüm üretim tesislerinden aşı tedariki sağlamak gibi bir yükümlülük içermediğini savundu.

"Fabrikaları kullanma yükümlülüğümüz yok" diyen avukat Hakim Boularbah "AstraZeneca, Komisyon'un aşı tedarik anlaşmasıyla ilgili bu yasal süreci başlatmasından derin üzüntü duymaktadır. Anlaşmazlığı mümkün olduğu kadar çabuk çözmek istiyoruz" diye konuştu.

How did it come to this? https://t.co/XeqrYjq1Cn — Economic Times (@EconomicTimes) April 27, 2021

Sözleşmede ikisi Britanya'da olmak üzere dört aşı üretim tesis listelenirken, ABD'deki bir tesisin de yedek tedarik için hizmet verebileceği belirtiliyor. AstraZeneca ise Belçika ve Hollanda'daki tesislerinden AB'ye aşı dozları gönderirken, Oxford Biomedica ve Cobra Biologics tarafından işletilen Britanya'daki tesislerinde üretilen herhangi bir dozu bugüne dek AB'ye tedarik etmedi.

Acil durum prosedürü altında başlayan davanın bir saatten uzun süren ilk duruşmasında taraflar sonraki duruşmanın 26 Mayıs'ta düzenlenmesinde mutabık kalırken, yargıç haziranda bir karara varma niyetini beyan etti.

Die Anwälte der EU-Kommission forderten AstraZeneca am Mittwoch vor Gericht dazu auf, umgehend Impfdosen aus all seinen im Vertrag aufgeführten Produktionsstätten bereitzustellen, einschließlich jener im nicht mehr zur EU gehörenden Großbritannien. Das ... https://t.co/xkQqP7324o — OÖNachrichten (@nachrichten_at) April 28, 2021

AB Komisyonu, AstraZeneca'ya 300 milyon dozluk aşı sipariş vermiş, 100 milyon ek sipariş opsiyonunu da sözleşmeye dahil etmişti. Ancak şirketin ocak ortası yaptığı açıklamayla mart ayı sonuna kadar taahhüt edilen miktarın sadece yüzde 40'ını teslim edebileceğini bildirmesi ipleri germişti. AB, şirketi sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmemekle ve AB'ye sevkiyatı kısarken Britanya'ya teslimatı eksiksiz şekilde sürdürmekle suçluyor.

Davayla ilgili Reuters'e konuşan AB yetkilileri, AstraZeneca'nın Britanya'dan tedarik eksikliğini, Britanya hükümetiyle yaptıkları sözleşmelerin Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği aşının ihracatını engelleyen maddeler bulundurmasına dayandırdığını aktardı.

Bir yandan Britanya'dan aşı ihracatına sınırlama getirdiğini yalanlayan Boris Johnson'ın başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümeti, diğer yandan Hollanda'da AstraZeneca'nın alt yüklenicisi Halix tarafından işletilen bir fabrikadan ilave dozlar talep ediyor. AB de misilleme olarak bu fabrikadan ihracatı engelliyor.

Ayrıca ABD yönetimi, kendi aşılama programını tamamlayana kadar Avrupa'ya aşı ihracına izin vermeyeceğini Brüksel'e bildirdi.