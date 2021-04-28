Kayıt
14:59 28 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    AB-AstraZeneca ihtilafı mahkemelik: Komisyon, AB'den çıkmış Britanya'da üretilen aşılara derhal erişim talep etti

    © REUTERS / Sergio Perez
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (757)
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1044108994_0:17:1800:1029_1200x675_80_0_0_2bc3c62482b37377baa5bd4d8c1461c3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202104281044377417-ab-astrazeneca-ihtilafi-mahkemelik-komisyon-ab-disina-cikmis-britanyada-uretilen-asilara-derhal/

    Avrupa Birliği ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşıyı üreten Britanya-İsveç merkezli ilaç devi AstraZeneca arasında yaşanan tedarik krizinin havale edildiği Brüksel'deki mahkemede düzenlenen ilk duruşmadan sonuç çıkmadı. AB'nin AstraZeneca'nın Britanya'daki fabrikalarından derhal tedarik talebi, Londra ile yeni bir kriz ihtimali doğurdu.

    Bir yandan Oxford-AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşmasına neden olduğu vakaların ardından kullanımı bazı ülkelerde askıya alınırken, diğer yandan AB Komisyonu İngiliz ilaç deviyle ilgili tedarik şikayetlerini yargıya taşıdı. 

    Bugün Brüksel'de gazetecilerle dolu mahkeme salonunda başlayan davada, Komisyon'un avukatları, AstraZeneca'nın AB'den çıkmış bulunan Britanya'dakiler dahil tüm fabrikalarından derhal tedarik sağlamasını talep etti. 

    AB avukatı Rafael Jafferali, yargıca, "Haziran ayı sonuna kadar teslimat ve ayrıca sözleşmede listelenen tüm tesislerin derhal kullanılmasını talep ediyoruz" diye seslendi.

    Jafferali, sözleşmede AstraZeneca'nın aşı tedariki için kullanması gereken tesislerin listesinin de yer aldığını, ama şirketin sözleşme ihlali oluşturan şekilde bugün hala bu tesisleri kullanmadığını söyledi. 

    Britanya'nın yanısıra Belçika ve Hollanda'da fabrikaları bulunan AstraZeneca'nın avukatları ise şirketin yaptığı sözleşmenin, tüm üretim tesislerinden aşı tedariki sağlamak gibi bir yükümlülük içermediğini savundu. 

    "Fabrikaları kullanma yükümlülüğümüz yok" diyen avukat Hakim Boularbah "AstraZeneca, Komisyon'un aşı tedarik anlaşmasıyla ilgili bu yasal süreci başlatmasından derin üzüntü duymaktadır. Anlaşmazlığı mümkün olduğu kadar çabuk çözmek istiyoruz" diye konuştu.

    Sözleşmede ikisi Britanya'da olmak üzere dört aşı üretim tesis listelenirken, ABD'deki bir tesisin de yedek tedarik için hizmet verebileceği belirtiliyor. AstraZeneca ise Belçika ve Hollanda'daki tesislerinden AB'ye aşı dozları gönderirken, Oxford Biomedica ve Cobra Biologics tarafından işletilen Britanya'daki tesislerinde üretilen herhangi bir dozu bugüne dek AB'ye tedarik etmedi.

    Acil durum prosedürü altında başlayan davanın bir saatten uzun süren ilk duruşmasında taraflar sonraki duruşmanın 26 Mayıs'ta düzenlenmesinde mutabık kalırken, yargıç haziranda bir karara varma niyetini beyan etti.

    AB Komisyonu, AstraZeneca'ya 300 milyon dozluk aşı sipariş vermiş, 100 milyon ek sipariş opsiyonunu da sözleşmeye dahil etmişti. Ancak şirketin ocak ortası yaptığı açıklamayla mart ayı sonuna kadar taahhüt edilen miktarın sadece yüzde 40'ını teslim edebileceğini bildirmesi ipleri germişti. AB, şirketi sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmemekle ve AB'ye sevkiyatı kısarken Britanya'ya teslimatı eksiksiz şekilde sürdürmekle suçluyor.

    Davayla ilgili Reuters'e konuşan AB yetkilileri, AstraZeneca'nın Britanya'dan tedarik eksikliğini, Britanya hükümetiyle yaptıkları sözleşmelerin Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği aşının ihracatını engelleyen maddeler bulundurmasına dayandırdığını aktardı.

    Bir yandan Britanya'dan aşı ihracatına sınırlama getirdiğini yalanlayan Boris Johnson'ın başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümeti, diğer yandan Hollanda'da AstraZeneca'nın alt yüklenicisi Halix tarafından işletilen bir fabrikadan ilave dozlar talep ediyor. AB de misilleme olarak bu fabrikadan ihracatı engelliyor.

    Ayrıca ABD yönetimi, kendi aşılama programını tamamlayana kadar Avrupa'ya aşı ihracına izin vermeyeceğini Brüksel'e bildirdi.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (757)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kentucky / ABD
    'Süper Pembe Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu
    Karikatür
    Suriye'nin OPCW'deki hak ve imtiyazlarının iptalini öngören tasarı kabul edildi
    İnfografik
    İlk havadan havaya yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet