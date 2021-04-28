BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Şahin: Ağustosa kadar Avrupa'da sürü bağışıklığı sağlanmış olacak

Uzmanlar sürü bağışıklığı oluşması için nüfusun yüzde 70'inin aşılanması gerektiğini tartışırken Şahin'den konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa'nın koronavirüse karşı sürü bağışıklığına Ağustos veya en geç Temmuz ayında ulaşacağını söyledi.

Aşı olan kişilerden alınan verilerin bağışıklık tepkisinin zamanla zayıfladığını gösterdiğini de belirten Şahin ayrıca, üçüncü doz bir aşıya ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

'Aşının etkinliği altı ay sonra azalıyor, üçüncü doza ihtiyaç var'

Şahin, "Araştırmalar, BioNTech / Pfizer aşısının etkinliğinin altı ay sonra yüze 95'ten yaklaşık yüzde 91'e düştüğünü gösteriyor. Aşı korumasını yüzde 100'e ulaştırmak için üçüncü bir doza ihtiyacımız var. Ve sonra, muhtemelen her yıl veya belki de her 18 ayda ek bir güçlendirici aşı olmanın gerekli olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'BioNTech, Hindistan varyantına karşı etkili'

BioNTech'in kurucu ortağı Şahin, aşılarının Hindistan varyantına karşı etkili olduğundan da emin olduklarını belirtti.

"Hala Hint varyantını test ediyoruz, ancak Hint varyantında daha önce test ettiğimiz ve aşımızın engellediği mutasyonlar var, bu yüzden kendimden eminim" diyen Şahin, bu varyanta karşı aşının daha da güçlendirilmesi gerekirse bunu yapabileceklerini söyledi.

Şahin, aşılarının Çin'de onaylanma sürecine ilişkin ise "Çok büyük ihtimalle Haziran'da bekliyoruz" dedi. Çin'in aşıyı onaylaması halinde Pfizer/BioNTech ülkedeki ilk yabancı Kovid-19 aşısı olacak.