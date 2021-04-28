Bulgaristan: 6 Rusya vatandaşının askeri depolarda yaşanan patlamalarda dahli olduğuna dair şüpheler var

Bulgaristan Başsavcılığı, ülkedeki fabrika ve askeri depolarda meydana gelen patlamalarla ilgili olarak 6 Rusya vatandaşının şüpheli bulunduğunu belirtti.

Bulgaristan Ulusal Televizyonu'nun (BNT) aktardığına göre başsavcılık, Ukrayna ve Gürcistan'a ihraç edilmesi planlanan mühimmatların bulunduğu askeri depolarda 2011-2020 döneminde yaşanan dört patlamada Rusya vatandaşlarının olası dahliyle ilgili kanıt toplandığını ifade etti.

Başsavcılık Sözcüsü Siyka Mileva, on yıllık dönemde silah depolarında ve üretim tesislerinde bir dizi patlama olduğunu ve bunların dördünde benzerlik tespit edildiğini söyledi.

Bazı depolarda Ukrayna ve Gürcistan'a ihraç edilmesi planlanan mühimmatların bulunduğuna dikkat çeken Mileva, 6 Rusya vatandaşının bu olaylarda dahli olduğundan şüphelenildiğini kaydetti.

Mileva, 6 kişiden 3 hakkında Bulgar iş insanı Emilian Gebrev'a suikast girişiminde bulunma suçlaması yönelttiğini ifade etti.

Mileva, Gebrev'e 2015 yılında düzenlenen suikast girişiminde iş insanını organik fosfatla zehirleme planı yapıldığını belirtti.

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, pazar günü yaptığı açıklamada Çek güvenlik güçlerinin Bulgar silah tüccarı Emilian Gebrev'in Vbretice'deki patlamalarla bağlantısını tespit ettiğini söylemişti.

Gebrev, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'taki çatışmaların en yoğun olduğu dönemde Ukrayna ordusuna silah tedarik ediyordu.