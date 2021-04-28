Ukrayna lideri Zelenskiy: Vatikan, Putin'le yapacağımız görüşme için ideal bir yer

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceklerinden emin olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yapacakları olası görüşmenin yeri için Vatikan'ın ideal olduğunu ifade etti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Vatikan'da görüşme konusunda henüz bir teklif almadıklarını söyledi.

Zelenskiy'e İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği röportajda Putin'le yapacakları olası görüşmenin yerinin Roma veya Vatikan olma ihtimali soruldu.

Zelenskiy, "Evet mümkün. Burası tüm açılardan en iyi yer olabilir. Vatikan, barış diyaloğu için gerçekten ideal bir yer. Burası, tarafsız olması ve çatışmanın tüm taraflarının güvenini kazanmış olması nedeniyle arabuluculuk rolünü her zaman etkili şekilde yerine getiren küresel manevi otorite" yanıtını verdi. Zelenskiy, Rus liderle mutlaka görüşeceklerinden emin olduğunun altını çizdi.

'Kremlin'e bununla ilgili teklif gelmedi'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Rus tarafının Vatikan'da görüşmeye ilişkin bir teklif almadığını söyledi.

Peskov, "Zelenskiy, Vatikan'ın görüşme için ideal yer olabileceğini söyledi. Eğer doğru anlıyorsak, elbette Vatikan yönetimi ve Rus tarafının bundan haberi yok. Böyle bir teklifin yapıldığına dair resmi bilgiye sahip değiliz" ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin'in Zelenskiy'le Moskova dışında başka bir yerde buluşmaya hazır olup olmadığı sorusu üzerine "Devlet Başkanı Putin'in görüşme için başka bir yere gitmeye hazır olup olmadığını bilmiyorum. Ancak daha önce Putin'in dediği gibi, Donbass'la ilgili meseleler Rusya'yla Normandiya formatı dahilinde konuşulabileceği dikkate alınmalı. Putin, ikili ilişkileri konuşmaya hazır olması halinde Zelenskiy'i Moskova'da görmekten memnuniyet duyacağını bizzat söyledi. Şimdilik başka bir durum söz konusu değil" yanıtını verdi.

Zelenskiy, 26 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a, Putin'le görüşme ayarlaması için talimat verdiğini bildirmişti.