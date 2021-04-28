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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson

    Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın 280 bin dolarlık tadilat için yolsuzluk yaptığı iddialarına resmi soruşturma açıldı

    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    Avrupa
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    Seçim Komisyonu, bir suçun işlenmiş olabileceğinden şüphelenmek için haklı gerekçeler olduğunu söyleyerek, Başbakan Boris Johnson'ın Downing Sokağı'ndaki dairesinin yenilenmesinin finansmanı hakkında resmi bir soruşturma başlattığını duyurdu.

    Britanya'da Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson, İngiltere genelindeki yerel seçimlerle Galler ve İskoçya bölgesel meclisleri seçimlerine 8 gün kala, Kovid-19 pandemisinde 'kapanmaya gitmektense binlerce cesedin yığılmasını göze aldığını' söylediğinden makamından kimin neyi sızdırdığına dair hemen her şey hakkında bir dizi suçlamayla karşı karşıya kaldı.

    Johnson'ın e-postalarının sızdırılmasıyla patlak veren skandallardan biri olan Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin tadilat masraflarını milyarder iş insanı James Dyson'a ödetme karşılığı vergi indirimi vaat ettiği iddiasına resmi soruşturma açıldı. 

    Seçim Komisyonu, bir suçun işlenmiş olabileceğinden şüphelenmek için gerekçeler olduğunu söyleyerek, Başbakan Boris Johnson'ın Downing Sokağı'ndaki dairesinin yenilenmesinin finansmanı hakkında resmi bir soruşturma başlattığını duyurdu.

    "Bir cürüm veya cürümler işlenmiş olabileceğinden şüphelenmek için makul gerekçeler olduğundan artık eminiz. Bu nedenle dava konusu olup olmadığını belirlemek için çalışmalarımızı resmi bir soruşturma olarak devam ettireceğiz" açıklamasını yapan Seçim Komisyonu, konuyla ilgili Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti ile mart ayının sonundan beri temas halinde olduğunu belirtti.

    Soruşturma, tadilat çalışmalarıyla ilgili herhangi bir işlemin komisyon düzenlemeleri kapsamına girip girmediğini ve bununla ilgili fonların gerektiği gibi raporlanıp raporlanmadığını belirleyecek. Johnson'ın Sözcüsü, geçen ay tadilatla ilgili sorulara, tüm bağışlar, hediyeler ve faydalanmaların uygun şekilde beyan edildiğini ve Muhafazakar Parti fonlarının kullanılmadığını söyledi. Johnson, resmi ikametgahının bakımı ve dekorasyonu için her yıl vergi mükellefleri tarafından finanse edilen 30 bin sterlinlik (42 bin dolarlık) ödenek alıyor, ancak bunun üzerindeki her miktarın başbakanın kendi cebinden çıkması gerekiyor.

    Bakanlar, Johnson'ın tadilatı kendi cebinden ödediğini savunuyor, ancak Başbakan'ın ne zaman ödeme yaptığı ve 200 bin sterlin (280 bin dolar) maliyetin bir tür krediyle finanse edilip edilmediği belli değil. Siyasi finansman kuralları uyarınca, Johnson'ın bunu açıklaması gerekiyordu.

    Resmi soruşturma, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin bu yönde ısrarlı baskısının ardından geldi.

    E-postaları sızdıran kişi olduğundan şüphelenilen Johnson'ın eski danışmanı Dominic Cummings, cuma günü yaptığı açıklamada, Başbakan'ın parti bağışçılarından tadilat için gizli ödeme talep ettiğini belirtti. Cummings, "Bu tür planların etiğe aykırı, aptalca ve muhtemelen yasadışı olduğunu Başbakan'a söyledim" dedi.

    Etiketler:
    yenileme, tadilat, daire, Başbakanlık, Boris Johnson, Muhafazakar Parti (İngiltere), Muhafazakar Parti, Londra, İngiltere, Britanya
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