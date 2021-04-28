Yunanistan'da mahkeme, 'gemi kazasına neden olmakla' suçladığı Suriyeli sığınmacıyı 52 yıl hapis cezasına çarptırdı

Yunanistan'da bir mahkeme, bir Suriyeli sığınmacıyı, 'gemi kazasına neden olduğu ve 40 yasadışı göçmenin ülkeye girmesine yardımcı olduğu' gerekçesiyle 52 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Midilli Adası'ndaki bir mahkeme, Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen 'K.S.' isimli bir Suriyeli sığınmacıya, 52 yıl hapis cezası verdi.

Geçtiğimiz mart ayında ailesi ve 40 kişilik bir botla Türkiye'den Yunanistan'a bağlı Midilli adasına geçmek isteyen bir Suriyeli sığınmacının davasında karar verildi.

Türkiye'yi Libya'ya savaşmak için gönderilmek istemediği için terk ettiğini söylediği belirtilen Suriyeli sığınmacının Suriye'de savaşan muhaliflerden biri olabileceği düşünülüyor.

Mahkeme, K.S'nin yalnızca ailesini değil aynı zamanda bottaki 40 kişinin hayatını riske atarak bir gemi kazasına neden olduğunna hükmetti.