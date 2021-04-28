AB Dış İlişkiler Servisi, Sputnik V'nin Twitter hesabını hedef aldı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından hazırlanan raporda, Sputnik V aşısının Twitter hesabı hakkında 'yalan haber yaydığı' suçlaması yer aldı. Sputnik V'den yapılan açıklamada, EEAS'tan yanlış olduğunu düşündükleri bilgiler hakkında resmi bir mektup gönderme talebinde bulunuldu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS), bugün yayınladığı raporda Rusya'nın Sputnik V aşısını tanıtmak ve Batı ve Avrupa Birliği'nin (AB) aşıyı gözden düşürmek için çalıştığına dair sahte haberler yayma yönünde bakanlıkları, şirketleri ve medyayı kullanarak geniş çaplı bir kampanya başlattığı öne sürüldü.

Raporda, kampanyanın bir amacının da Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) karşı güvensizlik oluşturmak olduğu iddia edildi.

Hangi aşıların ve ilaçların AB pazarına sunulabileceğine karar veren EMA, geçen ay Sputnik V için kapsamlı bir inceleme başlattı ancak henüz aşının kullanımını onaylamadı.

EEAS'ın raporunda, "Rusya'nın Sputnik V aşısını tanıtma kampanyası hızlandı ve neredeyse günlük müdahalelerle devlet makamları, devlet şirketleri ve devlet kitle iletişim araçlarını içeren bütünlüklü bir devlet teşebbüsüne dönüştü" denildi.

Rus medyasının EMA'nın 'incelemeyi ertelediği iddialarını yaymaya çalıştığı' kaydedilen raporda, resmi Sputnik V Twitter hesabı da dahil olmak üzere Rus medya kuruluşları, 'kamuoyunun EMA'ya olan güvenini zayıflatmaya' ve kurumun 'prosedürleri ve siyasi tarafsızlığı konusunda şüphe uyandırmaya' çalışmakla suçlandı.

Raporda, planın amacının 'Avrupa'nın aşı tedarikini güvence altına almaya yönelik müşterek yaklaşımı zayıflatmak ve parçalamak' olduğu iddiası yer buldu.

Sputnik V'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, EEAS'ın raporunda yer alan suçlamalara tepki gösterildi.

With regards to EEAS Special Report attacking Sputnik V Twitter account we would like to note:



1. As Sputnik V continues to protect lives around the world, it is subject of unfortunate daily information attacks mostly from some EU media that are obvious to any EU citizen. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 28, 2021

Yapılan paylaşımlarda, aşının AB medyasından gelen talihsiz enformasyon saldırılarına konu olduğu kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:

'Sputnik V, her gün enformasyon saldırılarına konu oluyor'

"Sputnik V'nin Twitter hesabına saldıran EEAS Özel Raporu'yla alakalı olarak şunları belirtmek isteriz: 1) Sputnik V, dünyanın dört bir yanında yaşamları korumaya devam ederken, çoğu AB vatandaşının açıkça göreceği üzere her gün bazı AB mecralarından gelen talihsiz enformasyon saldırılarına konu olmaktadır.

2) Bu türden enformasyon saldırılarının dünyanın sağlık güvenliğini zayıflattığına inanıyoruz zira tüm aşılar insanları korumak ve dünya bağışıklığını hızlandırmak için önemli bir rol oynuyor.

'Dezenformasyon kampanyasıyla mücadele etmeye devam edeceğiz'

3) 400 binden fazla takipçimiz dünya çapında Sputnik V ile ilgili güncellemeleri almak ve AB medyası tarafından paylaşılmayan gerçekleri duymak için bizi takip ediyor.

4) Dünyanın dört bir yanındaki yaşamları korumak ve bazı aşı üreticilerinin de gayret edebileceği şekilde aşı tekelinden kaçınmak için Sputnik V'ye karşı dezenformasyon kampanyasıyla mücadele etmeye devam edeceğiz.

'Tüm sesler duyulmalı'

5) AB Komisyonu ile ileri düzeyde satın alma görüşmesi olmamasına ve AB yetkililerinin, Rus aşısının gerekli olmadığı yönündeki olumsuz beyanlarına rağmen EMA ile olumlu diyalog halindeyiz. Tüm seslerin duyulması gerekiyor. Demokrasi karanlıklar içinde ölüyor.

6) EEAS'nin, herhangi bir spesifik bilginin doğru olmadığına inanması durumunda, Sputnik V tarafından sarf edilen tüm ifadelerin gerçeklere dayalı olarak doğru olduğuna inandığımız için, hangi spesifik ifadelerin gerçeklere dayalı olarak yanlış göründüğünü özetleyen resmi bir mektubu memnuniyetle karşılarız.

7) Birlikte güçlüyüz!"

Dünyanın en saygın tıp dergilerinden The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V’nin etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı.

Geçenlerde ise 3.8 milyondan fazla Rusya vatandaşının aşılanması ile ilgili veri analizine göre Rus aşısının etkinliği yüzde 97.6 olarak duyuruldu.

İyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanan aşı ile aşılama işlemi sırasında iki enjeksiyonda taşıyıcı olarak iki farklı vektör kullanılıyor ve bu sayede, her iki enjeksiyon için aynı dağıtım mekanizmasının kullanıldığı diğer aşılara kıyasla daha güçlü bir bağışıklık gelişiyor.