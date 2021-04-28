Kayıt
00:09 29 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Sputnik V

    AB Dış İlişkiler Servisi, Sputnik V'nin Twitter hesabını hedef aldı

    © Sputnik
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı Sputnik V (228)
    0 47
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1044321334_0:0:3201:1801_1200x675_80_0_0_fe9c9c004fcb2f5bde0c1b85a5a8d465.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202104281044380773-ab-dis-iliskiler-servisi-sputnik-vnin-twitter-hesabini-hedef-aldi/

    Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından hazırlanan raporda, Sputnik V aşısının Twitter hesabı hakkında 'yalan haber yaydığı' suçlaması yer aldı. Sputnik V'den yapılan açıklamada, EEAS'tan yanlış olduğunu düşündükleri bilgiler hakkında resmi bir mektup gönderme talebinde bulunuldu.

    Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS), bugün yayınladığı raporda Rusya'nın Sputnik V aşısını tanıtmak ve Batı ve Avrupa Birliği'nin (AB) aşıyı gözden düşürmek için çalıştığına dair sahte haberler yayma yönünde bakanlıkları, şirketleri ve medyayı kullanarak geniş çaplı bir kampanya başlattığı öne sürüldü.

    Raporda, kampanyanın bir amacının da Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) karşı güvensizlik oluşturmak olduğu iddia edildi.

    Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos
    © AFP 2021 / ANDREAS SOLARO
    Eski Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Sputnik V ile aşılanmak için Sırbistan’a gitti
    Hangi aşıların ve ilaçların AB pazarına sunulabileceğine karar veren EMA, geçen ay Sputnik V için kapsamlı bir inceleme başlattı ancak henüz aşının kullanımını onaylamadı.

    EEAS'ın raporunda, "Rusya'nın Sputnik V aşısını tanıtma kampanyası hızlandı ve neredeyse günlük müdahalelerle devlet makamları, devlet şirketleri ve devlet kitle iletişim araçlarını içeren bütünlüklü bir devlet teşebbüsüne dönüştü" denildi.

    Rus medyasının EMA'nın 'incelemeyi ertelediği iddialarını yaymaya çalıştığı' kaydedilen raporda, resmi Sputnik V Twitter hesabı da dahil olmak üzere Rus medya kuruluşları, 'kamuoyunun EMA'ya olan güvenini zayıflatmaya' ve kurumun 'prosedürleri ve siyasi tarafsızlığı konusunda şüphe uyandırmaya' çalışmakla suçlandı.

    Raporda, planın amacının 'Avrupa'nın aşı tedarikini güvence altına almaya yönelik müşterek yaklaşımı zayıflatmak ve parçalamak' olduğu iddiası yer buldu.

    Sputnik V'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, EEAS'ın raporunda yer alan suçlamalara tepki gösterildi.

    Yapılan paylaşımlarda, aşının AB medyasından gelen talihsiz enformasyon saldırılarına konu olduğu kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:

    'Sputnik V, her gün enformasyon saldırılarına konu oluyor'

    • "Sputnik V'nin Twitter hesabına saldıran EEAS Özel Raporu'yla alakalı olarak şunları belirtmek isteriz: 1) Sputnik V, dünyanın dört bir yanında yaşamları korumaya devam ederken, çoğu AB vatandaşının açıkça göreceği üzere her gün bazı AB mecralarından gelen talihsiz enformasyon saldırılarına konu olmaktadır.
    • 2) Bu türden enformasyon saldırılarının dünyanın sağlık güvenliğini zayıflattığına inanıyoruz zira tüm aşılar insanları korumak ve dünya bağışıklığını hızlandırmak için önemli bir rol oynuyor.

    'Dezenformasyon kampanyasıyla mücadele etmeye devam edeceğiz'

    • 3) 400 binden fazla takipçimiz dünya çapında Sputnik V ile ilgili güncellemeleri almak ve AB medyası tarafından paylaşılmayan gerçekleri duymak için bizi takip ediyor.
    • 4) Dünyanın dört bir yanındaki yaşamları korumak ve bazı aşı üreticilerinin de gayret edebileceği şekilde aşı tekelinden kaçınmak için Sputnik V'ye karşı dezenformasyon kampanyasıyla mücadele etmeye devam edeceğiz.

    'Tüm sesler duyulmalı'

    • 5) AB Komisyonu ile ileri düzeyde satın alma görüşmesi olmamasına ve AB yetkililerinin, Rus aşısının gerekli olmadığı yönündeki olumsuz beyanlarına rağmen EMA ile olumlu diyalog halindeyiz. Tüm seslerin duyulması gerekiyor. Demokrasi karanlıklar içinde ölüyor.
    • 6) EEAS'nin, herhangi bir spesifik bilginin doğru olmadığına inanması durumunda, Sputnik V tarafından sarf edilen tüm ifadelerin gerçeklere dayalı olarak doğru olduğuna inandığımız için, hangi spesifik ifadelerin gerçeklere dayalı olarak yanlış göründüğünü özetleyen resmi bir mektubu memnuniyetle karşılarız.
    • 7) Birlikte güçlüyüz!"

    Dünyanın en saygın tıp dergilerinden The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V’nin etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı.

    Geçenlerde ise 3.8 milyondan fazla Rusya vatandaşının aşılanması ile ilgili veri analizine göre Rus aşısının etkinliği yüzde 97.6 olarak duyuruldu.

    İyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanan aşı ile aşılama işlemi sırasında iki enjeksiyonda taşıyıcı olarak iki farklı vektör kullanılıyor ve bu sayede, her iki enjeksiyon için aynı dağıtım mekanizmasının kullanıldığı diğer aşılara kıyasla daha güçlü bir bağışıklık gelişiyor.

    Konu:
    Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı Sputnik V (228)
    Etiketler:
    Rapor, AB Dış İlişkiler Servisi, Rusya, Koronavirüs aşısı, Sputnik V
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Polonya'nın başkenti Varşova’nın 40 kilometre güneybatısında bulunan Msxczonow şehrinde hizmet veren dünyanın en derin dalış havuzu Deepspot 45 metre derinliğe sahip. Havuz, yüzücülerin yanı sıra profesyonel ve yeni başlayan dalgıçların da yeteneklerini geliştirmesine imkan sunuyor
    Görenleri şaşkına çeviren dünyanın en sıradışı yüzme havuzları
    Karikatür
    Suriye'nin OPCW'deki hak ve imtiyazlarının iptalini öngören tasarı kabul edildi
    İnfografik
    İlk havadan havaya yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet