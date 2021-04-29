Almanya'da Anayasayı Koruma Dairesi, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden grubu ülke çapında takibe aldı

Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), ülkede uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını protesto eden 'Querdenker' hareketi bünyesindeki kişileri ve grupları izlemeye aldı.

Alman ARD kanalının aktardığı habere göre BfV'nin hazırladığı raporda, hareketin bazı bölümlerinin 'devleti gayri meşrulaştırmaya' çalıştıkları endişesiyle gözlem altına alındığı kaydedildi.

Üyelerinin farklı siyasi yönelimleri bulunuyor

Hareket, Almanya'da salgının başlangıcından bu yana protesto gösterileri düzenliyor ve başta Berlin ve Stuttgart'takiler olmak üzere pek çok protesto, polisle çatışmalara sahne oldu.

Bununla birlikte hareketin mensupları, oldukça geniş yelpazede siyasi yönelimleri olan insanlardan oluşuyor. BfV, 'kapanma karşıtı aşırılık yanlılarının' önceden var olan hiçbir iç tehdit tanımına - aşırı sağ, aşırı sol veya militan İslamcı - uymaması nedeniyle hareket için 'devleti gayri meşrulaştıran ve dolayısıyla anayasayı tehdit eden hareketler' olarak özel bir kategori oluşturdu.

News latest: Parts of the anti-lockdown Querdenker group have placed on an intelligence watchlist, authorities announced.



Full report: https://t.co/lnjNrTquHQ



Photo: IMAGO / Future Image pic.twitter.com/pIWQ7PEOA5 — Exberliner Magazine (@exberlinermag) April 28, 2021

'Protesto organizastörlerinin gündemi tedbirlere itiraz etmenin ötesine geçti'

BfV'nin raporunda ise, protesto organizatörlerinin gündeminin Kovid-19 karşıtı tedbirlere itiraz etmenin ötesine geçtiği ve otoriteyi reddeden ırkçı Reichsbürger ve Selbstverwalter ile bağlantı kurduğu ifade edildi.

Raporda, yasalar çerçevesinde düzenlenen protestoların 'gerilimi kışkırtmak için istismar edildiği' uyarısı yer aldı.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bu ayın başlarında Querdenker hareketinin şiddete başvurmaya 'daha hazır hale geldiğini' söylemişti.

Almanya'nın güneyindeki Baden-Württemberg ve Bavyera eyaleti makamları, halihazırda hareketi takip altına almıştı.

Querdenker hareketinin geçen yılın ağustos ayında organize ettiği protestoya 38 bin kişi katılım göstermişti.