'Bulgaristan'da bir silah fabrikasında yangın çıktı'

Yangına ilişkin ihbarın yerel saatle 12.40’da geldiği bildirildi.

Arkus İcra Direktörü Banko Bankov, yaptığı açıklamada "İnsanlar tahliye edildi, kimse zarar görmedi. Leskofça şehri, etrafındaki köyler ve çevre için hiçbir tehdit yok" dedi.

Yangının, silah ve mühimmattan mesafede bulunan bir yerde çıktığı, patlama tehlikesinin olmadığı ifade edildi.

Bulgar medyası, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Leskofça’daki patlamanın, Bulgaristan Başsavcılığı’nın ülkedeki fabrika ve askeri depolarda 2011, 2015 ve 2020 yıllarında meydana gelen patlamalarla ilgili olarak 6 Rusya vatandaşının şüpheli bulunduğu yönünde açıklama yaptığı günde yaşanması dikkat çekiyor.