Fransa'da Renault çalışanları, fabrika müdürlerini rehin aldı

En büyük hissesi devlete ait Renault şirketi, Morbihan bölgesine bağlı Caudan kentindeki Fonderie de Bretagne fabrikasını satma kararı aldı.

Yaklaşık 350 çalışan ve aileleri de fabrikanın satılmasıyla işlerinden olacakları gerekçesiyle karara karşı çıkarak, önceki gün sabahtan itibaren fabrika giriş ve çıkışlarını kapattı. İşçiler fabrika yöneticilerini rehin aldı. Yöneticiler aynı günserbest bırakıldı.

Şirket, mart ayı sonlarına doğru, tasarruf planının bir parçası olarak satma kararını duyurmuştu.

Ekonomi, Çalışma ve Sanayi bakanlıkları ile şirket temsilcilerinin dün yaptığı toplantıda, çalışanların işlerinin korunması için kurtarma fonu oluşturulacağı bildirildi. Fabrika çalışanları, bu fonun çalışanları yeniden sınıflandırarak işlerinden atmayı planladığını savunuyor.

2014'te de ülkenin kuzeyindeki Goodyear fabrikasında 2 yönetici 12 günden fazla rehin tutulmuştu.

Workers at a Renault car parts factory in northwest France held seven managers against their will for some 12 hours on Tuesday in an attempt to prevent the plant being sold, the company and union reps said. https://t.co/0JfbYubk7a — The Local France (@TheLocalFrance) April 28, 2021

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