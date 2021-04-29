BioNTech, bebeklerle yapılan aşı deneme sonuçlarını eylülde açıklayabilir

BioNTech, altı aylık bebeklerde yapılan Kovid-19 aşısı test sonuçlarının eylül ayında açıklanabileceğini duyurdu.

Alman Spiegel dergisine konuşan BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, 5-12 yaş arasındaki çocuklarda yapılan ilk test sonuçlarının temmuz ayında, daha küçük çocuklara yapılan test sonuçlarının ise eylül ayında geleceğini söyledi.

Verileri değerlendirmenin yaklaşık dört ila altı hafta süreceğini belirten Şahin, "Her şey yolunda giderse, veriler değerlendirilir değerlendirilmez, farklı ülkelerdeki ilgili yaş grubundaki tüm çocuklar için aşı onayı için başvuruda bulunabileceğiz" dedi.

Das Mainzer Unternehmen #Biontech will Coronaimpfungen für alle Kinder ab sechs Monaten ermöglichen. Es sei sehr wichtig, Kindern eine Rückkehr zum Schulalltag sowie Treffen mit Familie und Freunden zu ermöglichen, so Biontech-Chef Şahin zum SPIEGEL. (S+) https://t.co/RdV6KCBK8I pic.twitter.com/l005xQ3FGy — DER SPIEGEL (@derspiegel) April 29, 2021

​Şahin, "Çocukların normal okul hayatlarına dönmelerini, aileleri ve arkadaşları ile buluşmalarını sağlamak çok önemli" ifadelerini kullandı.

Bu ay ABD düzenleyicilerinden 12 - 15 yaş arasındaki çocuklarda aşının acil olarak kullanımının onaylanması için başvuruda bulunduklarını da hatırlatan Şahin, 'son aşamada olduklarını' söyledi.

Mart ayında yayımlanan deme sonuçları, bu aşının 12 - 15 yaş arasındaki çocuklar için etkili ve güvenli olduğunu ortaya koymuştu.

Pfizer-BioNTech aşısı, hali hazırda 16 yaş ve üzeri için kullanım için onay almış durumda.

Kovid-19'a yakalan gençlerin genelde hastalığı daha hafif atlattıkları biliniyor. Ancak semptomatik vakalar daha fazla görüldüğü için virüsü yayma potansiyelleri oldukça yüksek.