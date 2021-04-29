Belarus'ta Lukaşenko’ya suikast girişimi davasında yer alan dördüncü isim gösterildi

Belarus devlet televizyonu ONT, ‘Devlet Başkanını öldür’ isimli soruşturma filminde ülkenin Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya yönelik planlanan suikast ve darbe girişimi hazırlıklarıyla ilgili davada yer alan dördüncü ismi gösterdi.

ONT’nin aktardığına göre, ABD ve Belarus çifte vatandaşlığı bulunan avukat Yuri Zenkoviç’in şirketinden eski bir çalışan olan Olga Goluboviç darbe ile davada yer alan başka bir sanık oldu.

Girişimle ilgili filmde, Goluboviç’le ilgili “Zenkoviç’in Minsk’teki ‘Amerikan Hukuk Merkezi’ isimli şirketinde muhasebeci olarak çalışıyordu” ifadeleri kullanıldı.

Filmde ayrıca Goluboviç’in Minsk’teki bir otogardaki bir eşya dolabına para dolu bir zarfı nasıl koyduğu gösterildi.

ONT’nin yayınında Zenkoviç’in isyana hazır olduğu iddia edilen Belaruslu subaylara rüşvet verilmesi için gizli bir yer üzerinden para aktarım sürecini organize etmek istediği belirtildi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, kendisine ve çocuklarına yönelik suikast girişimi hazırlığında olan bir grubun gözaltına alındığı, eylemle ABD istihbaratının ve Washington’un alakası olduğunu açıklamıştı.

Ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Belarus’ta askeri darbe ve ülke liderini fiziki olarak ortadan kaldırmayı planlayan ABD ve Belarus çifte vatandaşlığı bulunan Avukat Yuri Zenkoviç ve Belaruslu siyaset uzmanı Aleksandr Feduta’nın Moskova’da gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Rossiya 1 televizyonu, Zenkoviç ve Feduta’nın bir restoranda ‘Belaruslu generallerle’ yaptığı görüşmenin ve güvenlik güçlerinin bu kişileri gözaltına aldığı anların görüntülerini yayınlamıştı. FSB verilerine göre Zenkoviç ve Feduta, Belarus'taki askeri darbeyi daha önce işlenmiş ‘renkli devrim’ senaryosuna göre, yerli ve Ukraynalı milliyetçilerin katılımıyla planladı. Darbenin 9 Mayıs’ta Zafer Geçidi töreni sırasında yapılması öngörülmüştü. Belarus soruşturma makamlarına göre operasyon, yurtdışından finanse ediliyordu.