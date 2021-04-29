Alman Ekonomi Bakanı Altmaier: Nükleer enerji ve kömüre veda eden Almanya'nın Rus gazına ihtiyacı artacak

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, kömürlü ve nükleer elektrik santrallerini kapatma kararı alan Almanya'nın Rus gazına olan ihtiyacının önümüzdeki yıllarda artacağını söyledi. Hidrojen alanında işbirliğini konuşmak için Moskova'yı ziyaret etmeye hazır olduğunu kaydetti.

ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, inşasında son aşamaya gelinen Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkmayı sürdürürken projenin önemli katılımcılarından biri olan Almanya'dan Rus gazına ihtiyacın artacağı açıklaması geldi.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen Rus-Alman Hammadde Forumu'nda konuşan Altmaier, "40 yıldır Rusya'dan güvenilir bir şekilde gaz alıyoruz, hiçbir zaman siyasi sorunlar olmadı ve bu gazı birkaç yıl daha kullanacağız. Hatta önümüzdeki birkaç yıl içinde ihtiyaçların artması muhtemel, zira nükleer enerji ve kömür kullanmayı bırakıyoruz, bu nedenle geçiş teknolojisi olarak gaza ihtiyacımız var" dedi.

'Hidrojen alanında işbirliğini konuşmak için Moskova'yı ziyaret etmeye hazırım'

Bu arada Altmaier, hidrojen ve sentetik benzin alanlarında işbirliğini konuşmak için en kısa sürede Moskova'yı ziyaret etmeye hazır olduğunu belirtti.

"Birincil enerjimizin yüzde 75'ini ithal ediyoruz. Yeşil hidrojene ihtiyacımız var ve bunu ithal edeceğiz. Federal bütçemizde öngörülen 9 milyar euronun 7 milyarı Almanya'da hidrojen teknolojilerinin kullanıma alınması, 2 milyarı ise uluslararası işbirliği için ayrıldı" diye devam eden Altmaier, "Alman ve Rus şirketleri arasında işbirliğine hazırız. Son aylarda Suudi Arabistan ile böyle bir işbirliği kurduk, Şili'deki işletmelerle sentetik benzin ve yeşil hidrojen üretimine yönelik pilot projeler başlattık. Tüm bunları Rusya'yla da yapabiliriz, Rusya, uluslararası hidrojen enerjisinin önemli bir aktörü haline gelebilir" ifadelerini kullandı.

'İki ülkeye de faydası olur'

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da, enerji işbirliğini artırmanın, yenilenebilir enerji ve hidrojen tedarik zincirleri kurmanın iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti.

Hidrojenin gelecek vaat eden enerji kaynaklarından biri olduğunu düşündüklerini söyleyen Novak, "Almanya, hidrojen enerjisinin Avrupa bölgesinde tanıtılmasında belirleyici bir rol oynayacak. Bu alanda ittifaklar kurmayı umuyoruz" dedi.