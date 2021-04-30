İngiltere Başbakanı Johnson'ın kişisel telefon numarası 15 yıldır internet ortamında

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kişisel cep telefonu numarasının 2006 yılından beri internette bulunduğu ve ulaşılabilir olduğu ortaya çıktı. Söz konusu numaranın bazı risklere sebebiyet verebileceği öne sürülüyor.

2006 yılında bir düşünce kuruluşu tarafından internette yayılan Başbakan Johnson'ın telefon numarasının, aradan 15 yıl geçmesine rağmen çevrim içi ortamda hala erişilebilir olduğu ve bilindiği ortaya çıktı.

new: UK PM Boris Johnson’s mobile number has been freely available on the internet for 15 years



the number was listed at the bottom of a press release sent out when Johnson was a shadow minister and opposition MP, and has remained online ever sincehttps://t.co/PP4EgrVMZn — Matthew Champion (@matthewchampion) April 29, 2021

​İşçi Partisi Milletvekili Rachel Hopkins, Başbakan'ın telefon numarasının internetteki mevcudiyetinin bazı tehlikelere sebep olabileceğini öne sürdü. Hopkins, bu konuda lobicilik faaliyetleri ve şantaj riskinin ortaya çıkabileceğine değindi.

Başbakanlık'tan şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Öte yandan İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin numarayı birkaç kez aradığı ancak ulaşamadığı belirtildi. Aktarılana göre, söz konusu numaraya sadece yazılı mesaj gönderme seçeneği bulunuyor.