MI6 Başkanı Moore'dan Bond tweeti: Yeni bir 'Q' arıyoruz, haberiniz olsun

Aynı zamanda Britanya'nın eski Türkiye Büyükelçisi olan Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Moore, Bond filmlerinde kol saatini patlayıcıya dönüştürme, kimin gizli silah taşıdığını görmek için X-ray gözlük tasarlama gibi kabiliyetleriyle tanınan teknolojik casusluk şefi Q'nun yerini doldurmaya talip olanların MI6'e başvurması için tweet attı.

James Bond filmlerinde 007 kod adlı ajanın imdadına özgün icatlarıyla yetişen 'Q' kod adlı yüksek teknolojik casusluk görevine eleman arandığı bizzat dış istihbarat teşkilatı MI6 Başkanı Richard Moore tarafından duyuruldu.

Britanya'nın Ankara Büyükelçisi iken sık sık 'sevimli' paylaşımlar yapması sayesinde Türkiye'de en çok takip edilen yabancı elçi unvanına sahip olan 'Beşiktaş taraftarı' Moore, "Yeni 'Q' arıyoruz" açıklamasını da Twitter'da yaptı.

Britanya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı, "Yeni bir 'Q' arıyoruz. MI6'nın geleceğin oprasyonel teknolojisini geliştirmesine yardım ederek ülkenize hizmet etmek istiyorsanız, lütfen buna bir bakın" dediği tweetinde MI6'in ilanını paylaştı.

As I said in my weekend interview, we’re looking for a new ‘Q’. If you want to serve your country by helping MI6 to develop the operational technology of the future, please take a look - https://t.co/y7ifHaEeDP — Richard Moore (@ChiefMI6) April 29, 2021

'Q', Bond filmlerinde ajan 007 için Aston Martin marka spor arabaya yolcu fırlatma koltuğundan el bombasına dönüşen tükenmez kaleme kadar bir dizi alet sağlamasıyla tanınıyor. Ancak gerçek yaşamdaki versiyonunun meslek tanımında "Birleşik Krallık’ın en zorlu düşmanlarına karşı görevimizi yerine getirmemizi mümkün kılmak için teknolojiler yaratan ve benimseyen ekiplerden sorumlu olacak. Operasyonlarımıza yönelik yıkıcı tehditleri fırsatlara dönüştürerek MI6'yı dijital inovasyonun öncüsü haline getirecek" deniliyor.

Elemeleri geçmeyi başaracak adayın kimliğinin kamuoyuna açıklanmayacağını belirten ilanda, alev makinelerine dönüşen gaydalar ve lazerli saat tasarlama gibi becerilerden bahsedilmedi.

Nitekim James Bond'u Daniel Craig'in oynadığı 2012 tarihli 'Skyfall' filminde, Q'yu canlandıran aktör Ben Whishaw, "Ne o, patlayan kalem mi bekliyordun. Artık o işlere girmiyoruz" demişti.

Bond filmlerinde 'Q'yu Desmond Llewelyn, Geoffrey Bayldon, John Cleese gibi erkek aktörler canlandırdı. Ancak 2017'de eski MI6 Başkanı Sir Alex Younger, Bond filmlerindekinin aksine casusların teknoloji konusundaki en büyük yardımcısı Q'nun gerçek hayatta bir kadın olduğunu açıkladı.