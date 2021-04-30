Vatikan'da çalışanların 40 euro'nun üzerinde hediye kabul etmeleri yasaklandı

Son yıllarda Vatikan'ın mali yönetiminde kuralsızlıklar olduğunu gösteren bazı skandalların patlak vermesinin ardından, Papa Francis, din insanları da dahil Vatikan'daki tüm çalışanların değeri 40 euro'yu aşan hediyeleri kabul etmelerini yasakladı.

Kararnameye göre çalışanlardan ayrıca, finansal durumlarına ilişkin bazı raporlar da sunmaları istenecek.

Yöneticiler, terfi almaları sırasında ve her iki yılda bir haklarında mali soruşturma olup olmadığını bildirmek zorunda olacak.

Tüm çalışanların kara para aklama potansiyeli bulunan şirketlerde hisseye sahip olmadıklarını beyan etmeleri gerektiği bildirilen kararnamede, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen fonlarla gayrimenkullere sahip olunamayacağı da belirtildi.

Vatikan finans kontrol sisteminin güçlendirileceği belirtilen kararnameye göre, personeller çevre kirliliğine sebep olarak kilisenin doktrinlerine aykırı düşen şirketlerde de hisseye sahip olamayacak.

Vatikan'da yolsuzluk skandalları

Söz konusu kararname, geçen Mayıs ayında Papa Francis'in Vatikan ihale sözleşmelerine ilişkin kuralları sıkılaştırdığı bir kararın ardından geldi.

2019'da ABD'li piskopos Michael J. Bransfield'in kilise fonlarını kullanarak 14 din adamına 350 bin doların üzerinde çek yazdı, kendi zararını karşılamak için ise kilise fonlarını kullandığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca, cinsel tacizden de suçlu bulunan Bransfield, Papa tarafından görevden alınmıştı.

Bransfield'den çek alan kardinallerden biri parayı geri iade etmiş, bir başkası ise hayır kurumlarına bağışladığını söylemişti.

Eski Washington Başpiskoposu Theodore Edgar McCarrick'in de, bazı Vatikan yetkililerine çekler yazdığı ortaya çıkmıştı.

Vatikan'daki soruşturmada çocuk tacizi de dahil bir dizi suçlamadan mahkum olan McCarrick, 2019'da din adamlığından atılmıştı.