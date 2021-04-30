Macron: 15 Haziran'dan itibaren 18 yaş üstü herkesin aşıya erişimi sağlanacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki 18 yaş ve üstü tüm insanların 15 Haziran'dan itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

Fransız hükümeti, ağır aksak ilerleyen aşılama kampanyasını hızlandırarak daha fazla işyeri ve mağazanın açılmasını, hizmet sektörünün çalışmaya geri dönmesini ve üst üste kapanmalardan bunalan insanların eğlenme imkanlarına kavuşmasını umuyor.