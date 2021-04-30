İspanya aşılamada 2 doz arası süreyi 16 haftaya uzatıyor

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 60 yaş altı kişiler için AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının birinci ve ikinci dozları arasındaki sürenin 12 haftadan 16 haftaya çıkarılacağı ifade edildi.

Spain will extend the gap between the first and second doses of AstraZeneca's coronavirus vaccine in under 60-year-olds to 16 weeks from 12. — Deepak Singh (@smarket) April 30, 2021

​Bakanlık, süre uzatma kararının, aşıya yönelik değişen güvenlik kurallarını en iyi şekilde nasıl ele alacaklarını belirlemek için daha fazla nefes alma alanı sağladığını belirtti.

İspanya başlangıçta AstraZeneca'yı 18-65 yaş arası için uygulasa da, daha genç insanlarda kan pıhtılaşmasıyla ilgili endişeler nedeniyle ülkede aşının kullanımı 60 yaş üstü vatandaşlarla sınırlandırılmıştı.

Bu değişim, ülkede bir belirsizliğe neden olarak halihazırda ilk dozu almış olan bazı gençlerin, aşının ikinci dozunu alamama tehlikesini doğurmuştu.

Öte yandan İspanya'nın devlet destekli sağlık enstitüsü olan '3. Carlos Enstitüsü', halihazırda AstraZeneca aşısı almış hastalara Pfizer/BioNTech aşısının verilmesinin muhtemel etkilerini araştırıyor.