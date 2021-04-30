BioNTech ve Pfizer, Kovid-19 aşısının AB'de 12-15 yaş aralığında kullanımı için EMA'ya başvurdu

Alman aşı üreticisi BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer'in geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12 ila 15 yaş grubu çocuklarda kullanım izni için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvurduğu bildirildi.

BioNTech şirketinden yapılan açıklamada, 12-15 yaş grubu çocuklar için EMA'ya müracaat edildiği, Ajansın onay vermesi durumunda 27 AB ülkesinde aşının bu yaş grubunda uygulanmaya başlayabileceği ifade edildi.

Açıklamada halihazırda 'Acil Kullanım İzni' için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurusunda bulunduğu hatırlatıldı.

Şirket kısa süre önce ABD'de 12 ila 15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişi üzerinde yaptığı klinik çalışmanın yüzde 100 etkinlik gösterdiğini duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca yan etkilerin 16-25 yaş grubundakilere denk geleceği belirtildi.

EMA bilimsel değerlendirmeleri bekliyor

AB yetkilileri deaşısının çocuklara da uygulanması içinve çalışmaların sonucunu beklediklerini aktardı.

AB ülkeleri için BioNTech/Pfizer aşısından 1.8 milyar doz daha satın almak üzere müzakereler yürüttüklerini hatırlatan AB Komisyonu sözcülerinden Eric Mamer, bu sayede EMA'dan onay çıkması halinde çocukları da aşılamak için yeterli doza sahip olacaklarını söyledi.

Mamer, AB Komisyonu'nun birlik sınırları içindeki çocuk nüfusunu aşılamada hesaba katmadığına yönelik eleştirileri reddetti.