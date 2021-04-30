Hollandalı çift, Avrupa'nın ilk tamamen 3D baskılı evine taşındı

Amsterdam'da yaşayan emekli esnaf 70 yaşındaki Elize Lutz ve 67 yaşındaki Harrie Dekkers, bir ilki gerçekleştirerek tamamı 3D yazıcı ile oluşturulan evi kiralayarak evde ilk günlerini geçirdiler.

This is what we need in SA to beat the housing crisis ...,.....Dutch couple move into Europe’s first fully 3D-printed house https://t.co/aoz6cKcY4q — Karin Morrow (@rinmor) April 30, 2021

​Evli çiftten Lutz, ev için "Çok güzel" ifadesini kullanırken, Dekkers ise "Tıpkı bir sığınak gibi. Güvende hissettiriyor" dedi.

Boyutları itibarıyla geleneksel yöntemlerle inşa edilmesi zor ve pahalı olan bir kayanın şeklinden esinlenilen mülk, inşaat firması Saint-Gobain Weber Beamix tarafından Eindhoven banliyösünde Beatrix kanalı kenarındaki bir arsa üzerinde planlanan 5 evden ilki olma özelliğini taşıyor.

Son 2 yılda, kısmen 3D baskı ile özellikle Fransa ve ABD'de inşa edilen ve yeni ortaya çıkan projeler dünya çapında çoğalmaya devam ediyor.