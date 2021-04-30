AB'den Avrupalı yetkililere giriş yasağı koyan Rusya'ya kınama

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın yaptırımlara yanıt olarak Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova dahil 8 Avrupa ülkesi yetkilisine giriş yasağı getirmesini kınadı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AP Başkanı David Sassoli, Rusya'nın kararıyla ilgili ortak açıklama yaptı.

"Rus makamlarının 8 Avrupa Birliği vatandaşının Rusya'ya girişini yasaklama kararını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada, kararın yasal dayanağının bulunmadığı, tamamen temelsiz ve kabul edilemez olduğu iddia edildi.

Açıklamada, "Bu karar sadece kişileri değil doğrudan AB'yi hedef almaktadır" denilerek Rusya'nın AB ile ilişkileri düzeltmek yerine 'zıtlaşmayı seçtiği' ileri sürüldü.

Açıklamada, "AB, Rus makamlarının kararına karşılık uygun tedbirler alma hakkını saklı tutmaktadır" diye kaydedildi.

AP Başkanı Sassoli de sosyal medyadaki paylaşımında, "Hiçbir yaptırım veya gözdağı Avrupa Parlamentosunu ve beni insan haklarını, özgürlükleri ve demokrasiyi savunmaktan alıkoyamayacak. Tehditler bizi susturamayacak. Toltsoy'un yazdığı gibi gerçeğin olmadığı yerde büyüklük yoktur" dedi.

Apparently, I'm not welcome at the Kremlin? I had suspected it a bit... No sanctions or intimidation will stop the @Europarl_EN or me from defending human rights, freedom, and democracy. Threats will not silence us. As Tolstoy wrote, there is no greatness where there is no truth. — David Sassoli (@EP_President) April 30, 2021

​AB'nin Rusya vatandaşlarına ve kurumlarına yönelik gayri meşru, tek taraflı adımlarına devam ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçen ay uygulanan yaptırımlara cevaben AP Başkanı David Sassoli de dahil 8 AB yetkilisinin Rusya'ya girişinin yasaklandığını duyurmuştu.