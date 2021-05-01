Kiev, Maydan olaylarına ve Donbass'taki operasyonlara katılanlara 9 Mayıs Zafer Günü'nde maddi yardımda bulunacak

Strana.ua adlı internet sitesinin haberine göre Kliçko, "Kentimiz, artık gelenekselleşen bir şekilde, her yıl Zafer Günü ile Anma ve Uzlaşma Günü'nde bazı kategorilerdeki Kiev sakinlerine maddi yardım yapacak" dedi.

81 bin 500'den fazla kişiye ödeme yapılacağını belirten Kliçko, "Bunlar 2. Dünya Savaşı'nın gazileri, Donbass'taki operasyonlara katılanlar, enternasyonalist savaşçılar, 'Onur Devrimi'ne (2014 darbesi) katılanlar ve diğer belirli kategorilerde yer alanlar vatandaşlardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Kiev'de 2013 sonunda başlayan ve 2014'te devam eden Maydan (Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı) olayları sırasında onlarca sivil ve polis, keskin nişancılar tarafından öldürülmüştü.

Ukrayna yönetimi, düzenlenen darbeyi 'Onur Devrimi' olarak adlandırıyor.