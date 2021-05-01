Bulgaristan, Sputnik V aşısını yaptıran Rus turistleri bekliyor

Rus basınına konuşan Nikolova, “Bulgaristan 1 Mayıs’tan itibaren turist sezonunu açıyor. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı aşılar arasında Rus Sputnik V aşısı yer alıyor” dedi.

Nikolova’ya göre aşıyı yaptıran Ruslar ve başka ülkelerden turistler, aşılamanın tamamlandığına ilişkin belgelerini sunarak Bulgaristan’a gidebilecek.

Rusya’da 9 bin 270 yeni vaka

Öte yandan Rusya’da son 24 saatte 9 bin 270 koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar ülkede 4 milyon 814 bin 558 kişi koronavirüse yakalandı.

Gün içinde 392 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bin 520’ye çıktı.

İyileşen hasta sayısı da 8 bin 637 artarak 4 milyon 436 bin 583’e yükseldi.

Rusya’da şimdiye kadar 11.3 milyondan fazla kişi iyileşti. Bu sayı nüfusun yüzde 7.7’sine tekabül ediyor.