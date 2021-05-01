İtalya'da 1 Mayıs yürüyüşü: Torino'da halk başbakan ve giyotin maketi taşıdı

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre Torino kentinde, binden fazla kişi, kırmız bayraklar ve pankartlarla 1 Mayıs'ı kutladı. Katılımcılardan bazıları, belediye binasının yanındaki meydana ulaşıp orada toplandı.
Riot police clash with protesters at Labour Day march in #Turin#LabourDay #MayDay #InternationalWorkersDay #Turin #Torino #Italy pic.twitter.com/LER7qWLxqH— Ruptly (@Ruptly) May 1, 2021
Meydanda yer alan bir pankartta, "Sağlık krizi, toplumsak kriz, ekolojik kriz, kendimizi kurtarmak için sistemi değiştirmeliyiz" ifadeleri yazıldı.
Hükümeti protesto eden kalabalık, yanlarında Başbakan Mario Draghi'nin maketiyle birlikte bir oyuncak giyotin getirdi.
Protestocular, polisin koyduğu kordonu geçmeye çalışınca gerginlik başladı. Polis, kalabalığı belediye binasından uzaklaşmaya zorladı.
Resmi kutlama Kovid-19 nedeniyle sınırlı bir şekilde sendika başkanları ile belediye başkanının katılımıyla belediye binasında gerçekleşti.
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