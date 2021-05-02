İngiltere'de aylar sonra gece kulübünde binlerce kişiyle ilk eğlence

Aşılama hızı yüksek olan ya da Yeni Zelanda gibi koronavirüs vaka sayılarını düşük seviyede tutmayı başaran ülkeler, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırma yolunda hazırlanan pilot uygulamalara ağırlık verdi. Son olarak İngiltere'de 2 günlük test etkinliği kapsamında yaklaşık 6 bin kişi sosyal mesafe ve maske derdi olmaksızın 'eskisi gibi' eğlendi.

İngiltere 1 yıldan uzun süredir ilk kez vatandaşların gece kulübünde dans edip müzik dinlemesine izin verilen bir etkinlik düzenlendi.

Koronavirüs vakalarında artışa neden olmayacak şekilde sosyal mesafe kurallarının gevşetilip gevşetilemeyeceğini görmek isteyen hükümetin bu deneme etkinliği kapsamında binlerce kişi Liverpool'daki bir gece kulübünde eğlendi.

Sven Vath, the Blessed Madonna ve Jayda G'nin sahne aldığı cuma günkü etkinlikte 18-20 yaş aralığındaki yaklaşık 3000 kişi sosyal mesafe kuralı ve maske olmaksızın eğlendi. Katılımcılardan etkinlikten önceki 24 saat içinde alınmış negatif koronavirüs test sonucu istendi.

Fatboy Slim'in sahneye çıktığı ikinci günde de yine 3000 kişi gece kulübüne kabul edildi.

The first nightclub event of 2021 is well underway in #Liverpool as part of the Events Research Programme at @CIRCUSmusic.



You can read more about this specific pilot event here: https://t.co/xtCCrQNHCt #FridayFeeling 📸 @jenbruce1 pic.twitter.com/SGRNwMqTFq — Liverpool City Council (@lpoolcouncil) April 30, 2021

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Bugün Londra'dakide bu pilot programın parçası kabul ediliyor.

İngiltere'de 12 Nisan'da barlar ve restoranların açık alanları yeniden açıldı. 17 Mayıs'tan itibaren de kısıtlamaların kapalı mekanlar ve spor etkinliklerini içerecek şekilde kaldırılması bekleniyor.

Başbakan Boris Johnson, sorun çıkmaması durumunda kısıtlamaları haziran ayında tamamen kaldırmayı planlıyor.

İngiltere'nin aşılama hızı diğer Avrupa ülkelerinden çok daha yüksek olsa da dünyada en yüksek koronavirüs vakası kaydedilen 5. ülke.