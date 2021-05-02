İngiltere'de aylar sonra gece kulübünde binlerce kişiyle ilk eğlence

İngiltere 1 yıldan uzun süredir ilk kez vatandaşların gece kulübünde dans edip müzik dinlemesine izin verilen bir etkinlik düzenlendi.
Sven Vath, the Blessed Madonna ve Jayda G'nin sahne aldığı cuma günkü etkinlikte 18-20 yaş aralığındaki yaklaşık 3000 kişi sosyal mesafe kuralı ve maske olmaksızın eğlendi. Katılımcılardan etkinlikten önceki 24 saat içinde alınmış negatif koronavirüs test sonucu istendi.
Fatboy Slim'in sahneye çıktığı ikinci günde de yine 3000 kişi gece kulübüne kabul edildi.
The first nightclub event of 2021 is well underway in #Liverpool as part of the Events Research Programme at @CIRCUSmusic.— Liverpool City Council (@lpoolcouncil) April 30, 2021
You can read more about this specific pilot event here: https://t.co/xtCCrQNHCt #FridayFeeling 📸 @jenbruce1 pic.twitter.com/SGRNwMqTFq
İngiltere'de 12 Nisan'da barlar ve restoranların açık alanları yeniden açıldı. 17 Mayıs'tan itibaren de kısıtlamaların kapalı mekanlar ve spor etkinliklerini içerecek şekilde kaldırılması bekleniyor.
Başbakan Boris Johnson, sorun çıkmaması durumunda kısıtlamaları haziran ayında tamamen kaldırmayı planlıyor.
İngiltere'nin aşılama hızı diğer Avrupa ülkelerinden çok daha yüksek olsa da dünyada en yüksek koronavirüs vakası kaydedilen 5. ülke.
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