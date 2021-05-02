İngiltere'den G7 üyelerine Rus propagandasına karşı mücadele etme önerisi

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, G7’nin diğer üyelerini Rus propagandası ve dezenformasyonla mücadele için mekanizmalar oluşturma konusunda ikna etmek istediklerini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, G7 ülkelerinin Rus propagandası ve dezenformasyonla mücadele için bir mekanizma oluşturması önerisini değerlendireceklerini söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre Raab, G7 ülkelerinin, Rusya tarafından yayılan ‘sahte bilgilere’ hızlı bir şekilde tepki verecek bir sistem oluşturmayı değerlendireceklerini kaydetti.

Raab ayrıca, Rusya ve Çin'i Batı ülkeleri arasına nifak tohumları ekmeye çalışmakla suçladı.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları iki yıl aradan sonra 3 ve 5 Mayıs tarihlerinde Londra’da bir araya gelecek. Görüşmelere, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in yanı sıra, Avustralya, Güney Afrika, Hindistan ve Güney Kore'den de temsilciler katılacak.