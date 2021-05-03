Belarus Başbakanı Golovçenko: ABD’nin yaptırımları Rusya’dan petrol sevkiyatlarını etkilemiyor

Belarus 1 televizyonuna konuşan Golovçenko, ABD’nin uyguladığı yaptırımların petrol sevkiyatlarını etkilemediğine dikkat çekerek Rus petrolünün ülkedeki rafinerilere tedarikinin anlaşmalar çerçevesinde olağan düzende devam ettiğini ifade etti.

Golovçenko, “Petrolü Amerika Birleşik Devletleri'nden değil, ortağımız Rusya Federasyonu'ndan satın alıyoruz. Sözleşmeler imzalanmış olup, petrol tedariki bu sözleşmelerin şartlarına uygun olarak yapılıyor. Her şey kesinlikle olağan düzende ve sakin bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.

Golovçenko, Amerikan yaptırımlarının ABD vatandaşları ve tüzel kişilerinin yanı sıra ABD vatandaşlarının veya tüzel kişilerinin kontrol hisse paketine sahip olduğu şirketler için geçerli olduğunu sözlerine ekledi.