İsviçre evsizlik sorununu evsizlerden 'kurtularak' çözecek

Sokakta yaşayanlar ve dilencilere karşı sert bir tutum takınan İsviçre'de Basel şehri yetkilileri bu sorunu 'kökten çözmek' için yeni bir teklifle geldi.

Schengen Bölgesi üyelerinden İsviçre, refahın yüksek olduğu ve en yaşanılası ülkeler listelerinde hep en üst sıralarda olsa da evsiz sorunundan azade değil.

Ülkenin en kalabalık 3. kenti Basel de bu sorunla mücadele için 'gayet basit' bir yol buldu. 2019'daki bir araştırmaya göre 100 kişinin sokaklarda, 200 kişinin de arkadaş veya tanıdık yanında kaldığı şehir yönetimi, evsizleri diğer Avrupa kentlerine göndermek istiyor.

Swiss City Basel Wants to Deal With Homelessness…by Sending Them to Other European Cities https://t.co/EI3PycePuk — Democracy 🇺🇸 Freedom (@cutry6) May 2, 2021

​Yerel gazete 20 Minutes'un aktardığına göre yetkililer, evsizlere Avrupa'da diledikleri bir destinasyona gitmeleri için trenle seyahat kuponu düzenleyecek, ceplerine de 20 İsviçre frangı (yaklaşık 22 dolar) konulacak. Planı kabul edenlerden belli bir süre Basel ya da İsviçre'ye dönmeyeceklerine dair bir sözleşme imzalamaları da isteniyor. Bu kuralı ihlal edenler sınır dışı edilecek.

Basel'den gitmek için şimdiden 31 kişi başvurdu.

Karşıtları ise uygulamanın bir nevi 'sokak temizliği' olduğunu düşünüyor.

City Offers # Homeless One-Way Travel Ticket to #Europe If They Sign Contract to Never Return https://t.co/dG59C1JxNf — Melanie Moon (@Moon_Melanie) May 2, 2021

​İsviçre evsiz ve dilencilere karşı sert önlemleriyle daha önce de gündeme geldi. 2014'te yetkililer sokakta dilendiği için evsiz bir kadına 500 İsviçre frangı (547 dolar) ceza kesti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararı haksız bulmasının ardından evsiz kadına 1108 dolar tazminat ödendi.

2016'da da Vaud kantonunda sokakta dilenmek yasaklandı. İnsan hakları örgütlerinin tepkisine rağmen yasak hâlâ yürürlükte.