Kraliçe Elizabeth'in mülküne izinsiz giren 2 kişi tutuklandı

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in Thomas Valley'deki mülküne izinsiz girdiği tespit edilen 2 kişinin tutuklandığı ve sonradan kefaletle salıverildiği bildirildi. Olay anında Kraliçe'nin ikinci en büyük oğlu olan İngiltere Prensi Andrew'in evde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kimliği belirtilmeyen 2 kişinin dün Kraliçe 2. Elizabeth’in Windsor malikanesine girdiği öğrenildi.

Two people are arrested after reports of trespassers near Prince Andrew's home in Windsor Great Park. https://t.co/S0U6U1CHs1 — AP Europe (@AP_Europe) May 2, 2021

​Thomas Valley Polisi tarafından yapılan açıklamada, 31 yaşında bir erkek ve 29 yaşında bir kadının, 95 yaşındaki Kraliçe’nin Royal Lodge'daki bahçe çitlerinin üzerinden tırmanarak mülke girdiği belirtildi.

Çiti aşan kişilerin bahçeye girdiği sırada, Kraliçe'nin orada olmadığı ancak oğlu Prens Andrew'in o sırada evde olduğu bildirildi.

Eve izinsiz giren 2 kişinin kefaletle salıverildiği bilgisi paylaşıldı.

Geçen hafta da benzer bir olay yaşanmıştı

Olaydan bir hafta kadar önce de Prens Andrew'in nişanlısı olduğunu öne süren 43 yaşında bir İspanyol kadının mülke girmesine izin verilmiş, daha sonra durumun aslı anlaşılınca kadın tutuklanmıştı.

43 yaşındaki kadın, Kraliçe'nin 61 yaşındaki oğluyla 20 dakika kada vakit geçirip öğle yemeğinin birlikte yediklerini söylemişti.