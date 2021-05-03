AB Komisyonu'ndan 'AB onaylı aşıları yaptıranlara seyahat kısıtlamaları kaldırılsın' önerisi

AB Komisyonu, üye ülkelere gönderdiği mesajda Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylanan aşıları yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını önerdi.

Yapılan açıklamada, "Komisyon, sadece epidemiyolojik durumu iyi olan ülkelerden gelen kişiler için değil, aynı zamanda AB onaylı bir aşının dozlarını tamamlayan herkes için de AB'ye girişe izin vermeyi önermektedir" ifadelerine yer verildi.

Mesajda ayrıca, giriş izninin 'DSÖ'nün onayladığı aşıları kapsayacak şekilde genişletilebileceği' de belirtildi.