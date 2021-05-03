Alman polisi, dünyanın en büyük çocuk pornosu ağlarından birini çökertti

Frankfurt savcılığı ve Federal Kriminal Dairesi'nden yapılan açıklamada, 2019'dan beri faaliyet gösteren ve yalnızca darknet aracılığıyla erişilebilen 'BOYSTOWN' isimli çocuk pornografisi ağının çökertildiği belirtildi.

Dünya çapında 400 bin üyesi olduğu belirtilen platformda kullanıcıların birbirleriyle çocuk pornografisi alışverişinde bulundukları belirlendi.

Savcılar, "Paylaşılan görüntüler ve video kayıtları arasında küçük çocukların cinsel istismarının kayıtları da yer alıyor" açıklaması yaptı.

Platformla bağlantısı olduğu belirlenen 4 kişi ise tutuklandı. Yaşları 40 ila 64 yaş arasında olan bu kişilerin 3'ünün Almanya'da birinin ise Güney Amerika'da ikamet ettiği belirtildi.

Tutuklananlar arasındaki Hamburg'da yaşayan 64 yaşındaki bir erkeğin platforma 2019'de üye olduğu ve siteye 3 bin 500'den fazla içerik gönderdiği ortaya çıktı. Bu kişinin platformun en aktif kullanıcılarından biri olduğu kaydedildi.

Almanya'da geçen ocak ayında da Avustralya uyruklu bir kişi tarafından işletilen ve uyuşturucu, çalıntı kredi kartı verileri, kötü amaçlı yazılım satmak için kullanılan "dünyanın en büyük" darknet piyasası olduğu aktarılan web sitesinin kapatıldığı aktarılmıştı.