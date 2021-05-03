AB Komisyonu: Rusya’nın Daimi Temsilcisi AB’ye çağrıldı, Rusya'nın yaptırımları kararlılıkla protesto edilecek

Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Stano, Rusya’nın Brüksel’deki Daimi Temsilcisi’nin AB’ye çağrıldığını, kendisine Rusya’nın Avrupalı yetkililere uyguladığı yaptırımların kararlılıkla protesto edileceğini ifade etti.

Stano, “Evet Rusya’nın Daimi Temsilcisi çağrıldı, öğleden sonra Dış Politika Departmanı Başkanı tarafından kabul edilecek. Kendisine (Rusya’nın) bu kararını kararlılıkla kınadığımızı ve protesto ettiğimizi ifade edeceğiz” diye konuştu.

AB'nin Rusya vatandaşlarına ve kurumlarına yönelik gayri meşru, tek taraflı adımlarına devam ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, cuma günü geçen ay uygulanan yaptırımlara karşılık olarak, aralarında AP Başkanı David Sassoli, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jurova’nın da bulunduğu sekiz AB yetkilisinin Rusya'ya girişinin yasaklandığını duyurmuştu.

AB ise söz konusu kararı kınayarak, asılsız olarak nitelendirmişti.

‘AB Dışişleri Bakanları Rusya’nın eylemlerini 10 Mayıs’ta masaya yatıracak’

Stano, Avrupa ülkeleri dışişleri bakanlarının, AB Konseyi'nin 10 Mayıs'ta yapılacak toplantısında AB vatandaşlarına ve yetkililerine yönelik yaptırımlar dahil Rusya'nın eylemlerini masaya yatıracaklarını belirtti.

Stano, “AB her zaman ortak bir cevap geliştirmeyi tercih ediyor, bu konu önümüzdeki pazartesi yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında tartışılacak” açıklamasında bulundu.

‘AB Rusya’nın yaptırımlarını G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının toplantısına taşıdı’

AB Komisyonu Sözcüsü, AB vatandaşlarına ve yetkililerine yönelik yaptırımlar dahil olmak üzere Rusya'nın eylemleri konusunu G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının Londra’da yapılacak toplantısına taşıdığını vurguladı.

Rusya’nın AB’ye yönelik misilleme yaptırımları ile ilgili soruya Stano, “G7 dışişleri bakanları bugün, salı ve çarşamba günü Londra’da bir araya gelecek, Rusya konusu gündemde olacak. Bundan böyle nasıl hareket edeceklerini tartışacak” yanıtını verdi.