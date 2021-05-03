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    Dieudonne M'bala

    Fransız komedyen M'bala'dan Türkiye'ye sığınma talebi

    © AFP 2021 / GUILLAUME SOUVANT
    Avrupa
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    Yahudi karşıtı skeçleri yüzünden birçok kez mahkum olan Fransız komedyen M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu.

    Fransız komedyen Dieudonne M'bala'nın 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık mektup' başlıklı mektup, Fransızca ve Türkçe olarak sunuldu.

    Mektupta, İsrail'in Filistin topraklarını sömürgeleştirmesini kınayan bir skecin ardından 20 yıldır sistematik olarak karalama, şantaj ve dışlanmaya maruz bırakıldığını kaydeden M'bala, şunları kaydetti: "Son yıllarda ailemin ve mesleki çevremin sürekli maruz kaldığı baskı ve tehditler aile hayatımı ve işimi mahvetti, çocuklarımdan biri ağır hastalandı, artık ülkemde çalışamıyorum, şovlarım yasaklanıyor, skeçlerim için cezalandırılıyorum, sayısız vergi incelemesi ve tahliye işlemlerinden geçtim, artık tiyatro kiralayamıyorum, banka hesabı bile açamıyorum.

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    30 yılı aşkın süredir güldürdüğüm Fransızları ve insanları çok seviyorum. Ancak ülkemde eşitlik tutkusu olan bazı yöneticilerin tüm vatandaşlara eşit davranmadıklarını ve siyahilere her zaman ayrımcı bir tutum sergilediklerini görüyorum. Bugün, artık Fransa'da kendimi güvende hissetmiyorum, fiziksel bütünlüğüm ve hayatım tehdit altında olduğu için kaygılanıyorum.

    © AA / Evrim Aydın
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    Bu nedenlerden ötürü, yüksek makamınızdan, ülkeniz olan Türkiye'de kabul edilip ve siyasi sığınma talebinde bulunarak, buraya yerleşip ve burada huzur içinde yaşamak istiyorum. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, en yüksek saygı ve sevgi duygularımın teminatını kabul etmenizi arz ederim."

    Anelka'nın ceza almasıyla çok konuşuldu

    O dönem İngiliz futbol kulübü West Bromwich Albion’da top koşturan Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Nicolas Anelka'ya, M'bala'nın 'buluşu' olan ve birçok kişi tarafından Yahudi aleyhtarı görülen Nazi selamına benzer el hareketini bir maçta yaptığı için İngiliz futbol yetkililerince maç yasağı konulmuş, Fransız komedyenin adı uluslararası manşetlerde uzun süre yer almıştı.

    Bu gol sevincinin ırkçılıkla ilgisi olmadığını savunan Anelka, Twitter'a "Bu işaret sadece komedyen arkadaşım Dieudonne'a özel bir ithaftı" diye yazmıştı.

    AİHM'den ret

    Bununla birlikte M'Bala, 2008'de de Fransa'nın başkenti Paris'te sahnelediği tek kişilik sahne şovunda soykırımı inkâr eder şekilde espriler yaptı, Hitler’in Yahudileri gaz odalarında katletmesini inkâr eden Fransız araştırmacı Robert Faurisson'u da çağırdı.

    M’Bala, Yahudi karşıtı espriler yaptığı için 10 bin euro para cezasına çarptırıldı. Cezası temyiz mahkemesinde onanan komedyen, kendisinin ifade özgürlüğünün ihlâl edildiğini belirterek 2013’te AİHM’e başvurdu. AİHM ise bu başvuruyu kabul etmedi. 

    Charlie Hebdo paylaşımı nedeniyle de hüküm giydi

    M’Bala 2015'te de sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımda, Charlie Hebdo saldırısının ardından Yahudilere ait markette bulunanları rehin alarak 4 kişinin ölümüne neden olan Amedi Coulibaly'ye atıfta bulunarak, "Kendimi Charlie Coulibaly gibi hissediyorum" yazmıştı.

    Paris Ceza Mahkemesi, Fransız komedyenin mesajının 'terörist eylemlere destek veren nitelik taşıdığı ve Yahudilere karşı nefrete sebep olduğu' kararını almış; M'Bala 'terörü övmek' suçunu işlediği gerekçesiyle tecilli iki ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

     

     

    Etiketler:
    Charlie Hebdo, Yahudi, Nicolas Anelka, sığınma talebi, Mektup, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Dieudonne M'Bala
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