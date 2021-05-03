Oktoberfest bu sene de Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Almanya'nın Münih kentinde kutlanan dünyaca ünlü bira şenliği Oktoberfest (Ekim Festivali) koronavirüs nedeniyle bu yıl da gerçekleşmeyecek.

Alman haber ajansı DPA, her yıl Münih'te düzenlenen Oktoberfest'in koronavirüs sebebiyle bu sene de gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Etkinlik iptal edilmeseydi bu yıl 18 Eylül– 3 Ekim arasında gerçekleşecekti.

1810 yılından beri düzenlenen festival, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa geçen sene, Kovid-19 nedeniyle iptal edilmişti.

2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Almanların yılda ortalama 102 litre bira içtikleri belirlenmişti. Bu konuda Almanları geçen ülkeler yalnızca Avusturya ve Çekya.

Festivale, dünyanın dört bir yanından her yıl yaklaşık altı milyon ziyaretçi katılıyordu.