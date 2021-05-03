AB, Sputnik V aşısını yaptıranların EMA veya DSÖ onayından sonra giriş yapabileceklerini umuyor

Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin, Rus Sputnik V aşısı ile aşılanmış olan yolcuların Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayı olması veya Rus aşısının Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) acil kullanım listesinde yer alması durumunda giriş yapabileceklerini umduğu öğrenildi.

AB’den bir kaynağın basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre AB, üçüncü ülkelerden gelen yolcuların girişi sırasında koronavirüs sertifikalarında yer alan aşının Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onay almış olmasının veya Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) acil kullanım listesinde yer alan aşılardan olmasının önemli buluyor ve Rus Sputnik V aşısı ile aşılananların da, bu koşullardan herhangi biri karşılanır karşılanmaz giriş yapabileceklerini umuyor.

Yetkili, “Sputnik V veya diğer aşılara karşı hiçbir itirazımız yok fakat ana kriter, EMA onayı veya Dünya Sağlık Örgütü’nün acil kullanımına izin verilen aşılar listesine eklenmiş olması” diye konuştu.

Yetkili bununla birlikte Rusya’nın ve Çin’in geliştirdiği koronavirüs aşılarının şu ana kadar ne EMA tarafından onaylandığına, ne de DSÖ’nün acil kullanımına izin verilen aşıların listesine alındığına dikkat çekti.

Kaynak, üçüncü ülkelerden gelen yolcuların aşı olduklarını gösteren belgenin hangi aşının kullanıldığına dair bilgi içermesi gerektiğini vurguladı.

Daha önce AB Komisyonu, üye ülkelere AB tarafından onaylı aşıları yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarının kaldırılması önerisinde bulunmuştu. Komisyonun önerisinin AB Konseyi tarafından mayıs sonuna kadar kabul edilmesi ve Avrupa’nın koronavirüs sertifikalarının geçerlilik kazanmasını umulduğu hazirandan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.