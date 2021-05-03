İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Rusya ile ilişkiler iyileşebilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, bugünkü basın toplantısında Londra ile Moskova arasındaki gerilen ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.

Raab, "Bizden yana, olumlu ilişkiler ve diplomasi için kapı her zaman açık. Bunun NATO ülkelerinin tümü için geçerli olduğunu düşünüyorum. Ama Moskova davranış biçimini değiştirmeli" ifadelerini kullandı.

Bunun; Ukrayna'daki durum, siber saldırılar, dezenformasyon ve kimyasal silah kullanımıyla ilgili olduğunu ileri süren İngiliz bakan, "Rusya ile daha iyi ilişkiler için bir fırsat var, bunu memnuniyetle karşılarız, ama bu, davranışı biçiminin değişmesine bağlı" dedi.

Daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, G7 ülkelerine ‘Rus propagandası ve dezenformasyonla’ mücadele için bir mekanizma oluşturması konusunda öneri sunmuştu.

Batılı politikacılar defalarca Rusya'yı seçimlere müdahale etmek, uydurma haber yayınlamak ve siber saldırılar gerçekleştirmekle suçlamıştı. Moskova ise asılsız oldukları gerekçesiyle söz konusu suçlamaları sürekli olarak yalanlıyor.