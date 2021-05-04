Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısını ön incelemeye aldı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Türkiye'de de kullanılan Çin aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı.

Avrupa İlaç Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının hayvan ve insan deneylerine ilişkin sonuçların değerlendirmeye alındığı bildirildi.

!! EMA human medicines committee (#CHMP) has started a rolling review of #COVID19vaccine (Vero Cell) Inactivated, developed by Sinovac Life Sciences Co., Ltd.



Link to the announcement 👉https://t.co/DK7qcNGLbu pic.twitter.com/fsq6TNVzjF — EU Medicines Agency (@EMA_News) May 4, 2021

​Açıklamada, Sinovac'ın ürettiği aşının, onay prosedürünü hızlandırmaya yardımcı olmak amacıyla değerlendirme sürecinden geçeceği belirtildi.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından geçen gün yapılan açıklamada, üye ülkelere, AB onaylı Kovid-19 aşılarını yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmaları tavsiye edilmişti.

Çin aşısının yanı sıra Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşıları da AB sağlık otoriteleri tarafından henüz onaylanmadı. İki ülkenin geliştirdiği aşıların AB'de onaylanması, uluslararası seyahatlerin normale dönmesi bakımından önem taşıyor.