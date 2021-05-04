Çekya Başbakan Yardımcısı Hamacek: Vrbetice vakası hakkında Rusya'yla pazarlık yapmayı planladığıma dair iddialar yalan

Çekya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Hamacek, Prag'ın Moskova'yla 2014'te Vrbetice'de yaşanan patlamaların üzerinin kapatılması konusunda pazarlık yapmayı planladığına dair haberleri tekzip etti.

Seznam Zprávy gazetesi, üst düzey kaynaklarına dayandırdığı haberinde Hamacek'in nisan ortasında Moskova'yı ziyaret ederek (Rusya lideri Vladimir) Putin- (ABD Başkanı Joe) Biden zirvesinin Prag'da yapılması ve ücretsiz Sputnik V aşısı tedarik edilmesi karşılığında Çek hükümetinin Vrbetice'deki olayı gündeme taşımaması konusunda anlaşma yapmayı planladığını yazdı.

Haberde 15 Nisan'da konuyu güvenlik güçleri ve diplomatlarla görüşen Hamacek'in istişarelerin ardından bu planından vazgeçtiği belirtildi

Basında yer alan iddialara Twitter hesabından yanıt veren Çekya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Jan Hamacek, "Seznam Zprávy gazetesindeki spekülasyonları kesinlikle reddediyorum. Haber, görüşmenin katılımcılarından hiçbirinin doğrulamadığı ve doğrulayamadığı spekülasyonlara ve yalanlara dayanıyor, zira böyle bir şey olmadı" dedi.

14 Nisan'da İçişleri Bakanlığı'nda istihbarat servislerinin, başsavcılığın yöneticilerinin ve Çekya'nın Moskova Büyükelçisinin katılımıyla bir dizi toplantı yapıldığını belirten Hamacek, "Görüşmelerdeki tek konu, Vrbetice vakasının ulusal güvenliğe ve Moskova'yla ilişkilere nasıl yansıyacağıydı. Toplantılar, medyanın olay hakkındaki bilgilerin bir kısmını yayınlamasıyla da ilgiliydi. Bu nedenle haber, tamamen mantıksız" ifadelerini kullandı.

Jednoznačně odmítám spekulace v článku Janka Kroupy „Svědectví: Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit Vrbětice za milion Sputniků“ týkající se mé údajné snahy obchodovat informace z kauzy Vrbětice za dodávku vakcíny Sputnik V. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 4, 2021

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Çekya hükümeti, Rus diplomatları sınır dışı etmenin gerekçesi olarak 2014'te Vrbetice kasabasındaki mühimmat depolarında yaşanan patlamaları göstermişti. Hamacek 18 Rus diplomatın 48 saat içinde Çekya'yı terk etmesi gerektiğini duyurmuş, bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nden 20 diplomatı sınır dışı etmişti.

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, karşı istihbarat raporlarında patlamalarda Rus ajanların dahli olduğuna dair kanıtlar bulunmadığını ve çıkarımda bulunmak için soruşturmanın tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini söylemişti.