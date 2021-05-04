BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Şahin: 6 ay saklanabilecek Kovid-19 aşısı yolda

BioNTech’in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin bugün yaptığı açıklamada, daha düşük sıcaklıkta saklanabilecek ve 6 aylık raf ömrü olan koronavirüs aşısı için geri sayımın başladığını duyurdu.

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, Financial Times’ın online konferansında yaptığı açıklamada daha uzun süre dayanan bir koronavirüs aşısı için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Onay alma aşamasında olan bu yeni Kovid-19 aşısı versiyonunun normal buzdolaplarında 2 ila 8 derece arasında saklanabileceğini ve raf ömrünün 6 ay olacağını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim ilk formülasyonumuzda bu aşıların eksi 80 santigrat derecede saklanması ve taşınması gerekiyordu. Fakat şu an yeni bir formül geliştirdik. Bu henüz onaylanmadı ama eğer onaylanırsa aşılarımızı 2 ile 8 derecede tam 6 ay boyunca saklayabileceğiz"

'3 milyar doza yaklaştık'

Öte yandan, Şahin üretimde 3 milyon doza yaklaştıklarını açıkladı. Şahin, "Ekiplerimiz aşının üretimini artırarak harika bir iş yaptı ve şu an 3 milyar doza doğru ulaşıyoruz. Çok fazla teknik sorun yaşamadığımız ve teslimat takviminde bir sıkıntı olmadığı için çok mutluyuz” dedi.,

Pfizer aşıda satış geliri tahminini yükseltti

Bu arada ABD merkezli Pfizer, BioNTech ile ürettikleri koronavirüs aşısından 2021'de elde edecekleri satış geliri beklentisini 15 milyar dolardan 26 milyar dolara yükseltti. Bu yıl 1.6 milyar doz aşı satmayı hedefleyen Pfizer, 2022'de İsrail'e milyonlarca doz, Kanada'ya da 2022 ve 2023'te 125 milyon doz aşı yollanması için anlaştı. 3 Mayıs itibarıyla 91 ülkeye yaklaşık 430 milyon doz Pfizer- BioNTech aşısı gönderildi.

BioNTech'in 18 ay içerisinde 13 dolardan 211 dolara yükselen hisseleri sonrasında da şirketin piyasa değeri 3.81 milyar dolardan 50.45 milyar dolara yükseldi.