Moldova'da Sputnik V ile aşılama süreci başladı

Basın toplantısı düzenleyen Kurov, Moldova'da Rus Sputnik V aşısının kullanıldığı aşılama sürecine ilişkin bilgi verdi.

Cuma akşamı Moldova'ya Sputnik V'nin ikinci bileşeninden 71 bin doz ulaştığını belirten Kurov, bunların 31 bininin hemen Transdinyester'e gönderildiğini ifade etti.

Geri kalan aşıların ülke geneline dağıtıldığını söyleyen Kurov, bugün itibarıyla aşılama merkezlerinde Rus aşısının kullanılmaya başladığını kaydetti.

Moldova'da mart sonunda Pfizer aşısıyla aşılama süreci başlatılmıştı.

© Sputnik Moldova’dan Rusya’ya Sputnik V aşı tedariki için teşekkür Moldova'ya 24 Nisan'da ulaşmıştı.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.