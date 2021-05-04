ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kuzey Akım-2’ye karşı olan tutumumuzda kararlıyız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Londra’da yaptığı görüşme sonrasında ABD’nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımına karşı olan tutumunda kararlı olduğunu belirttiği bildirildi.

Bakanların Londra’da yaptığı görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Blinken’in Almanya Dışişleri Bakanı Maas’a Washington’un Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımına karşı olan tutumunda kararlı olduğunu bildirdiği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuya ilişkin açıklamasında, “Dışişleri Bakanı (ABD) yönetiminin Kuzey Akım-2 boru hattının yapımına kararlılıkla karşı çıktığı konusunu da gündeme getirdi” diyerek "Dışişleri bakanları, Rusya, Çin ve İran'ın istikrarı bozucu eylemleri karşısında transatlantik işbirliğinin gerekli olduğunun altını çizdi" ifadelerini kullandı.

Sözcü, ayrıca bakanların Ukrayna’ya yönelik desteği de ele aldıklarını vurguladı.

.@SecBlinken met with German Foreign Minister Maas today to discuss our shared priorities regarding China, Russia, and Iran. Transatlantic cooperation is critical to defending our common interests and shared values. https://t.co/K3RcRAJnux — Ned Price (@StateDeptSpox) May 4, 2021

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

1 Nisan'da proje operatörü Nord Stream 2 AG tarafından yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 projesinin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı, Danimarka sularında 93 kilometre, Alman sularında da yaklaşık 28 kilometre olmak üzere toplam 121 kilometre boru döşeme işinin geriye kaldığı belirtilmişti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya’nın Kuzey Akım-2’nin yapımının tamamlanacağından emin olduğunu, bu yöndeki alışmaların devam ettiğini açıklamıştı.