Fransa: AB zirvesinde Rusya’ya karşı tüm tedbirler değerlendirilecek

Fransa Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Rusya’ya yönelik tedbirler için tüm seçeneklerin, bu ay sonunda yapılacak AB zirvesinde değerlendirileceğini belirtti.

Beaune, Fransa Ulusal Meclisi’nde yaptığı konuşmada, “Ay sonunda Cumhurbaşkanımızın katılacağı Avrupa zirvesinde tüm seçenekleri değerlendirdiğimizde, sertlik stratejisini savunacağımızı belirtmek isterim” ifadesini kullandı.

Beaune’den önce söz alan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Fransız üyesi Jacques Maire, Rusya’yı, Aleksey Navalnıy ile olan durumdaki “yükümlülüklerine uymaya zorlamak” için tüm yasal araçları kullanma çağrısında bulundu. Maire, Rusya’nın bazı Avrupalı yetkiliye karşı yaptırım kararı aldıktan sonra AB’nin hiçbir tedbirde bulunmadığını da söyledi.